Mar Tarrés denunció que no la dejaron entrar a un boliche por “gorda”

La comediante Mar Tarrés denunció a través de un video que subió a su cuenta de Facebook, que no la dejaron entrar a un boliche en Mendoza por “ser gorda”.

El video se hizo viral y los dueños del boliche realizaron una disculpa pública.

“El jueves a la noche fui al boliche Gutiérrez con dos amigas, las tres somos gorditas. Llegamos y el tipo que estaba en la puerta con cara de asco nos dijo que teníamos que pagar 250 pesos o no entrábamos”, contó la artista de stand up en la grabación.

“Sabíamos que en ese boliche las mujeres no pagan entrada, pero nos querían cobrar igual. A mí no me importa pagar o no, pero que hagan esta diferencia por ser gordas es una falta de respeto tremenda”, continuó.

El video tiene cerca de 320.000 reproducciones, fue compartido más de 13.000 veces y supera los 9.000 comentarios. Esta viralización y el pedido de denuncia al local bailable, generó que los dueños del boliche publicaran un mensaje de disculpas en sus redes y reprochando el accionar de sus empleados. Incluso, los habrían suspendido.

Mar Tarrés iba a radicar durante este lunes la denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI) y le planteó a sus seguidores la posibilidad de solicitar que, como resarcimiento, el boliche les permita realizar un desfile inclusivo.