¿Te acordás del barril del Chavo del 8? Marley descubrió el secreto

Marley sigue viajando por el mundo con Mirko. Esta vez, el destino elegido fue México y la diosa de Noelia Marzol, fue la conductora invitada.



El destino incluyó paseo en limusina, una recorrida por el DF, una visita a la Pirámide del Sol y hasta un encuentro con Tini Stoessel.

Sin embarrgo, el momento más emotivo para mucho, llegó cuando visitaron una recreación exacta de la vecindad de El Chavo del 8, el clásico programa de Roberto Gómez Bolaños que comenzó a emitirse en 1971.

“Es un lugar que se armó especialmente en homenaje al programa. ¡Está todo igual!”, se sorprendió Marley al ingresar al lugar.

La prueba obligada una vez estando allí, Marley se animó a meterse adentro del histórico barril de El Chavo, lugar de refugio del personaje más querido del ciclo que hasta el día de hoy, es un éxito a nivel mundial. Pero al ingresar, siempre con algo de dificultad por su estatura, Marley descubrió un secreto de Gómez Bolaños.

“El barril estaba armando de tal manera que tenía un asiento escondido. ¡Tenía para sentarse El Chavo!”, contó Marley sobre la clave del actor para evitar el cansancio en los momentos que se escondía en el barril durante las largas jornadas de grabación.

Eso sí, no todo fue color de rosa para Marley. Recordemos que, el objetivo de este viaje, era conseguir entrevistar a Luis Miguel, lo que hubiera significado un gran cierre para el ciclo que fue un verdadero éxito en las noches del domingo de TELEFE. Y si bien las gestiones para contactarlo no aflojaron hasta último momento, al menos esta vez, no pudo ser posible.