Un nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas K: otro empresario ofreció dar información

La investigación sobre los cuadernos de las coimas sigue su curso y en el inicio de la semana sumó un nuevo arrepentido: se trata de Juan José Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción (2014-2016).

Su compañía, Chediack, es una de las que Carlos Wagner -en su declaración como arrepentido- nombró como parte del "club de la obra pública".

Ante esto, el constructor se presentó en la tarde de ayer en la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli y allí reforzó lo declarado como arrepentido por Wagner.

Chediack dio detalles de su relación personal con funcionarios del kirchnerismo y las coimas. Fue acompañado a Comodoro Py por Pablo Lanusse, su abogado.

El juez Claudio Bonadio deberá resolver ahora si homologa el acuerdo alcanzado entre Chediack y Stornelli.

Hasta el momento son ocho los empresarios arrepentidos. En la lista están el ex dueño de IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra; el ex Ceo de IECSA,Javier Sánchez Caballero; el titular de Isolux, Juan de Goycochea; el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner; el gerente general de Electroingeniería, Jorge Neira; el presidente de Albanesi Constructora, Armando Loson; el ex ejecutivo del Grupo Techint, Héctor Zabaleta y el director de la Sociedad Latinoamerica de Inversiones, Claudio Glazman.

Además, hay dos empresarios que esperan la homologación del acuerdo por parte del juez Claudio Bonadio para poder integrar el programa de imputado colaborador. Ellos son el empresario de la construcción Aldo Roggio y el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediak.

Con Información de www.totalnews.com.ar