Carlos Stornelli: "No tengo miedo"

El fiscal Carlos Stornelli contó detalles de la investigación que lleva en la causa de los cuadernos de la coima del ex gobierno kirchnerista.

"Fue sorprendente ver el contenido de esos cuadernos por primera vez, nunca vi una prueba como esta", aseguró en el programa Desde el Llano (TN).

Aquí sus frases más destacadas:

* Algunos elementos de la causa hacían necesaria la medida (de allanamiento de los domicilios). Se cumplió el acto formal. La doctora se negó a declarar. Presentó unos escritos, entre ellos recusaciones contra el juez y mi persona, planteando una nulidad.

* No creí que esto iba a llegar tan lejos (la investigación de los cuadernos). Sí vi que era algo que había importante que trabajarlo con toda seriedad para comprobar que estuviésemos delante de una prueba. Y fue lo que hicimos. Fue sorprendente el contenido ver el contenido de esos cuadernos por primera vez.

* Está certificado que no solo están fotocopiados sino fotografiados en alta definición. Hay filmaciones de los cuadernos cuando el periodista los tuvo en su poder. Luego hubo una tarea investigativa para probar que los datos que aparecían anotados fueran ciertos. Lo que apuntalaba o reforzaba la convicción del juez de que estabámos delante de una prueba real.

* Nunca vi una prueba como esta. De estas características. Y tenemos hace poco la "ley del arrepentido", así que nunca tuve una cantidad semejante de confesiones o colaboraciones de personas que hayan participado y se acercan a decirlo. Algunas sin estar citadas aún presurosos de contar lo que sabían.

* Muchos tenían deseos de contarlo. De decir lo que había pasado aún a riesgo de enfrentar un proceso penal, con consecuencias penales y económicas con consecuencias en su vida empresaria.

* En varios casos he visto mucha valentía. Capaz no de las personas más poderosas. Pero personas solas y sin recursos que se han sentado frente al fiscal a decir cosas que no puedo revelar pero que son importantísimas.

* No todos se pueden arrepentir y no todos pueden colaborar. La ley establece requisitos para que sea viable un acuerdo como fiscal. Que marquen de otras personas que participaron, que clarifiquen su propia implicancia, que den pruebas.

* Se está viendo lo positivo de la ley del arrepentido. Es una ley perfectible, pero bueno. Algo más parecido a la ley brasileña.

* No tuve miedo. Por los años que llevo trabajando en esto. El impulso que uno lleva para descubrir la verdad es más fuerte que los temores.

* En algún momento, cuando el periodista se acerca a la fiscalía uno es consciente de lo que vale eso y lo que vale la propia vida frente a la necesidad de muchos de que eso no aparezca.

* Gracias a la calidad de prueba que encontramos, la suerte y el éxito que tuvimos para poder corroborar y las colaboraciones que obtuvimos, creo que hay un tramo de esta investigación que en un plazo razonablemente breve puede ir a juicio.

* Cada declaración abre un abanico de posibilidades y caminos y de personajes nuevos. Hay cosas por averiguar, personas por convocar y lugares donde explorar. Muchas cosas por hacer todavía.

* Tengo mucha más prueba de la que hubiese soñado hace dos semanas.

* Hoy se arrepintió Uberti y otra persona más. No puedo decir quién es porque mañana le presentaré al juez el acuerdo. Es un empresario.

* Hay una actividad febril, tanto del juzgado como de la fiscalía. Vendrá el momento de definición de las situaciones procesales de algunas personas, de evaluar la participación o no de cada uno, las calificaciones.

Fuente: www.totalnews.com.ar