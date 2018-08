Caputo: "El objetivo es eliminar el stock de Lebac y normalizar el sistema financiero"

En un lunes que volvió a ser caliente por la fiebre verde, todas las miradas se posaron en el Banco Central, que a media mañana de este lunes anunció una batería de medidas para hacer frente a una tormenta que sopla fuerte del exterior pero que ya tiene sus propios nubarrones internos. En medio de la escalada del dólar, el presidente del BCRA, Luis Caputo, enfatizó que las medidas son para "normalizar el sistema financiero"

La autoridad monetaria decidió elevar la tasa de política monetaria al 45%, y afirmó que seguirá en ese nivel al menos hasta octubre. Pero además implementó un nuevo esquema con el que apunta a desactivar la "bomba" de Lebac con un stock que en la actualidad llega a 1 billón de pesos. En ese sentido, dispuso que la licitación de Lebac será menor al monto que vence y además asegurará la disponibilidad de dólares en el mercado de cambios.

Al respecto, el titular del Banco Central sostuvo en un encuentro con periodistas al que asistió ámbito.com que lo que se propone con el nuevo esquema de licitaciones es "eliminar el stock de Lebacs en manos de las entidades no bancarias".

Además, el mismo día que el Palacio de Hacienda informó que discontinuará la subasta diaria de dólares -provenientes del acuerdo con el FMI-, el Banco Central anunció que este martes licitará 500 millones de dólares, con la clara intención de evitar más presión sobre el tipo de cambio.

Periodista: ¿Cuál es el objetivo de las medidas que anuncio el Banco Central?

Luis Caputo: El objetivo que siempre estuvo contemplado en el programa con el Fondo que es reducir / eliminar el stock de Lebacs en manos de las entidades no bancarias, esto siempre en el programa con el FMI estaba diseñado que se hacía con el financiamiento del Tesoro. Esto no era una meta rígida, si el Tesoro tenía financiamiento adicional el objetivo era limpiar el balance del Banco Central y eliminar las Lebacs. A nosotros nos pareció que dado el contexto actual era mucho más razonable dado que el mercado no está abierto para que el Tesoro tenga financiamiento en exceso. Entonces le propusimos al FMI cancelar Lebac con reservas lo que le pareció muy razonable. La realidad es que reservas tenemos de sobra -unos 57.500 millones de dólares-. Nosotros podemos cancelar esas Lebacs con las reservas, si las reservas subieran bien y si tuviéramos que hacer un waiver porque no subieron, bien también. Es razonable cancelar ese pasivo toxico con reservas y esta es la idea global. Llegar a fin de año no haya más Lebacs. ¿Cómo llegaremos a este objetivo? A los bancos les iremos ofreciendo mes a mes a medida que vence las Lebacs, Lelics o Novacs (letras a un año) y a los no Bancos los iremos rescatando como sea, algunos irán a plazo fijo, a fidecomiso, etc. Lo más importante es que normalizamos el sistema financiero. Hoy tenemos un sistema financiero que no es normal. Las Lebacs son como tener una cuenta corriente remunerada en el Banco Central a la tasa más alta, esto atenta contra el normal desarrollo del sistema financiero.

P.: ¿Cuánto es el stock de Lebac que se absorberán hasta fin de año?

L.C.: Unos 500 mil millones de pesos de los cuales unos 100 mil están en el sector público, en manos privadas son unos 400 /450 mil millones de pesos. Esta cifra está dividida entre Fondos Comunes, Empresas, Minoristas y no residentes. Por supuesto cada uno de ellos tendrá la elección de decidir su instrumento, desde financiar al Tesoro, hacer un plazo fijo, comprar dólares, en fin, lo que quieran. Todo lo que es el desarme de Lebacs irá dólares, pesos, Leliq, o lo que sea.

P.: ¿Cuándo se hará la subasta?

L.C.: Será a las 14 horas y las subastas no tienen un día determinado ni una frecuencia. Comienzan mañana

P.: ¿Como se explica el comunicado de Ministerio de Hacienda?

L.C.: Hacienda hará licitaciones de Letras de pesos en la misma fecha, por el monto que quiera financiar al Tesoro. No alteramos decisiones pasadas, esto no es un rescate de las Lebacs. A medida que vencen se licitan menos para ir reduciendo el stock. Al que le vence tiene todas las opciones del mercado. Hoy más de uno cuestiona como cierra el programa financiero. Hoy seguro habrá un porcentaje que tienen Lebacs que podrán optar por financiar el Tesoro. Quiero aclarar que esta medida ordena, la economía, al sistema financiero y hace más efectivo el manejo de la política monetaria.

Fuente: Ámbito web