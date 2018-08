Unánime: Sube el riesgo país y Argentina va directo al default

Los principales economistas del país advierten, Si no fuera por el FMI, Argentina ya estaría en default. Ocurre que las puertas se están cerrando para colocar más deuda como pretende la administración de Mauricio Macri.

El riesgo país trepa -siendo las 12 de este lunes 13/08- a 723 puntos básicos, mientras el promedio a nivel regional no llega a 200.

¿Qué es el riesgo país? Este indicador elaborado por JP Morgan, básicamente, sirve de referencia para saber cuánto pagan de más los países por la deuda que toman en base a lo que paga Estados Unidos, país de riesgo cero.

Enigma: ¿La D de Donald o la D de default?

Esto quiere decir que su endeudamiento se está encareciendo cada vez más, advirtiéndole a Mauricio Macri que las puertas para la Argentina están cerradas y no se volverán a abrir si no ajusta sus cuentas para luego poder pagar la deuda que emitió.

En este sentido, los economistas y analistas más importantes del país coincidieron que la Argentina está yendo directo al default.

> Maximiliano Montenegro

"Hay dos riesgos: uno es que la devaluación se profundice y el otro es que después de la devaluación se venga un default. La situación es muy grave y espero que el presidente Macri revea la situación".

>Javier Milei

"Argentina tiene más de 600 puntos de riesgo sobre el default.

Los números fiscales comenzaron a deteriorarse. La recaudación creció muy por debajo de la inflación. Eso quiere decir que está cayendo la actividad. Tenés caída del PBI y la situación afuera se está empeorando.

Además, el riesgo país, que mide las chances de que Argentina defaultee, es el más alto con 621 puntos y no es por los cuadernos. La Argentina no es solvente, tiene una relación deuda-producto del 67% del PBI. ¡Somos un desastre! Y para repagar la deuda tendríamos que tener un supertavit primario de 3,5 promedio de PBI y tenemos un déficit de 3 puntos. O sea, tenemos que hacer un ajuste de 6,5 pero aumentan el gasto. No estás dando las señales que necesita el mercado.

¡No termina bien esto! Termina en un nuevo default y ya lo hicimos en 2001/2002.

Es grave porque afecta al crédito del país y nos aumenta la tasa de interés aún más".







> José Luis Espert

"El endeudamiento más el déficit fiscal que Argentina tiene están en el orden de 50 mil millones de dólares al año. Entonces, sos un Estado que necesita mucha plata para cerrar las cuentas y esto está muy complicado porque está cerrado el mercado por los vencimientos gigantescos de deuda que tenés.

Si los mercados siguen cerrados y si afuera se sigue empiojando, no hay dudas que para pagar la deuda vas a tener que hacer un montón de cosas complicadas: colocar más deuda interna, subir más la tasa de interés e ir a más recesión. En economía, a las cosas hay que hacerlas pero tienen su momento para que no sean dolorosas".

Urgente24