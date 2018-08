La nueva vida de Jazmín Natour, la traductora de Ergün Demir en "ShowMatch"

Jazmín Natour, la traductora de Ergün Demir en "ShowMatch", contó cómo es su presente alejada de la fama que ganó con su participación en el ciclo de Marcelo Tinelli.



"No me encanta el tema Ergün. Fue una etapa y listo. No quiero encasillarme. Estoy haciendo cosas nuevas. Estoy dando clases de turco para argentinos y para gente de latinoamérica, virtuales y presenciales. Hago eventos y participo en un programa en Radio Cultura sobre las comidas, la música y las costumbres brasileñas, que es un país que amo", detalló Natour en charla con TN Show.

"No fue nada fácil el tema de la exposición. De pronto estaban hablando de mí en varios programas de TV. Y, la verdad, es que los panelistas son crueles. Al principio sufría, no sabía manejar mis complejos, me criticaban porque yo tengo un angioma en el ojo derecho y me dolía lo que decían de mí. Con el tiempo lo fui aceptando y aprendí a no darle importancia. A pesar de eso, la experiencia fue muy buena y Tinelli es un tipo muy generoso", destacó.

"Estuve viviendo 19 años en Turquía. Daba clases de castellano. Un día me contactan de El diario de Mariana para hacer notas con los actores de Las mil y una noches. Era algo de una semana y terminé en la pista del Bailando. Increíble", recordó sobre su pasado.



Y contó que nunca más habló con Demir: "No volvimos a hablar después que se fue. Al finalizar con el programa nos distanciamos".



Sobre sus proyectos a futuro, admitió: "Mi idea es hacer algo relacionado con las culturas de distintos países. Un programa de viajes. Historias de desarraigo y de arraigo. De la gente que se va, de la gente que vuelve. No con un tono nostálgico, sino para mostrar las personas que se muevan por el mundo".

Fuente: www.priniciasya.com