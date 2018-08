“Un hombre estuvo a punto de matarme”: el escalofriante testimonio de Lizy Tagliani

Una vez María Victoria Arias, Escritora y profesora de Literatura en el Bachillerato Trans Mocha Celis, contó que el colectivo trans era el que más violencia de género sufría, pero que no había registro de ello porque pocos hacían la denuncia policial. El tema era que muchos trans eran echados de sus casas porque sus padres no podían comprenderlos, terminaban en la droga y/o la prostitución; y, en ese momento, aparecían hombres que les pagaban una pensión a cambio de sexo, pero que luego los golpeaban y agredían, con el poder de dejarlos en la calle entre sus manos.

Lizy Tagliani contó una experiencia escalofriante: conoció un muchacho, lo llevó a su casa, tuvieron relaciones sexuales y, de repente, se puso muy violento.

La humorista relataba el hecho mientras se le quebraba la voz en el programa Cortá por Lozano. El episodio ocurrió en 2010, cuando ella todavía no era famosa. “Fue un encuentro casual y de repente me vi amenazada con una mancuerna, me tenía agarrada del cogote contra el balcón. No me mató de casualidad“, aseguró.

Al principio pensó que se trataba de un macabro juego sexual, pero era un robo: “El juego es consentido y yo no quería. Me asusté, y cuando me intento levantar, me caza del cuello, me lleva hacia el balcón… primero era violencia, no tenía indicios del robo. Si me pongo a pensar hoy, me podría haber trenzado en un mano a mano tranquilamente, pero (en ese momento) me sentía vulnerable totalmente. Fue un hecho horrible y me costó desdramatizarlo para contarlo en los shows con cierta gracia”, sostuvo.

Lo más triste, fue que no pidió ayuda porque sentía que no la merecía por su condición. “Yo sentía hasta que era parte de lo que tenía que pagar por haber elegido lo que quería ser”, confesó conmovida y agregó: “Yo intentaba calmarlo y él quería que le dé todo, hasta le armé el bolso con el equipo de música que se llevó. Me pedía cosas que, estaba a la vista, que no tenía. Era una especie de robo, pero yo en ese momento sentía que era parte del precio que tenía que pagar por ser travesti. Pensaba que era parte de ‘mi mundo’. Que me iban a decir: ‘¿Quién te manda a ponerte tetas? ¿A llevarte a un tipo a tu casa?’“.

Finalmente, Lizy contó que el hombre le desmanteló el departamento, que se llevó todo lo de valor. Luego, ella fue a la clínica pero jamás contó lo sucedido. “Fui a la clínica pero dije que me había cortado. No conté nunca la historia porque me daba vergüenza“, aseguró.