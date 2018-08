A Rocío Oliva le consultaron si entiende a Diego cuando habla, y reaccionó así

Rocio Oliva, la pareja de Diego Armando Maradona, hizo un juego con preguntas de sus seguidores en Instagram y hubo una que no le gustó.

Una de las últimas novedades que tiene Instagram son sus preguntas en las Stories, dónde un instagramer puede responder todas las preguntas de sus seguidores. Rocio Oliva fue una de las que aceptó el desafío y se sometió a responder preguntas de todo tipo.

Sin embargo, no faltó la pregunta desubicada: “¿Cómo hacés para entenderle a Diego cuando habla? Tenés un traductor”, y Rocío no se quedó atrás: “Chiste malo, chiste de bolu… que no sabe que preguntar”, se quejó.

Además no faltaron las clásicas preguntas sobre la idea de tener hijos y casarse con Maradona, y una curiosa pregunta fue sobre la cantidad de zapatillas que tiene en su vestidor. Otro tema, giró en torno a si llamaría a su hijo “Diego”, como es la tradición en la familia Maradona: “Tema para hablar en su momento. Ja, ja”, dijo, planteando sus dudas.