Cuadernos de la coimas K: revisan los homenajes a Néstor Kirchner en calles y monumentos

La investigación que desató la revelación de los cuadernos que escribió Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, sobre la ruta del dinero negro y el pago de coimas durante el kirchnerismo, generó la revisión de los homenajes realizados al ex presidente Néstor Kirchner en diferentes lugares del país.

Por ejemplo, la diputada nacional de la Coalición Cívica Lucila Lehhmann presentó un proyecto de ley para modificar el nombre del Centro Cultural Kirchner. "Las actuales investigaciones penales que desmenuzan una trama de corrupción vinculada con la anterior gestión de gobierno, hacen que sea impropio seguir manteniendo el nombre del ex presidente", explicó la legisladora.

La diputada santafecina consideró que "se ha hecho un excesivo culto a la personalidad de Nestor Kirchner ya que se puso su nombre en infinidad de obras públicas, la mayoría símbolo de la corrupción kirchnerista".

Además, resaltó la decisión de bautizar al edificio con el nombre del ex jefe de Estado "no ha contribuido a la unión de los argentinos sino, por el contrario, ha profundizado su división".

En Morón, provincia de Buenos Aires, los concejales de Cambiemos presentaron un proyecto para remover el busto de Néstor Kirchner que fue instalado en el 2013 en la plaza principal. "Kirchner va camino a convertirse en símbolo de la corrupción obscena", explicó la presidente del Concejo Deliberante de Morón, Analía Zappulla.

"Morón no debe tener en su plaza más importante la encarnación de la corrupción y el uso del Estado para el enriquecimiento personal", sostuvo la dirigente de Cambiemos sobre el proyecto que se tratará esta semana en el Concejo.

El Monumento se colocó durante el 2013 en un acto encabezado por el ex intenden Lucas Ghi. De aquella celebración participó el dirigente ultra k Martín Sabatella.

El pedido por remover de lugares públicos el nombre del ex jefe de Estado traspasó los límites de la Argentina. En los últimos días, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un proyecto para remover la estatua del ex presidente Kirchner que se encuentra en la sede de la Unasur, en Ecuador.

La iniciativa fue propuesta por el legislador Byron Suquilanda, miembro del Movimiento Creo, y fue aprobada por 72 votos positivos frente a 30 negativos y 9 abstenciones. La estatua es de bronce, tiene 2,30 metros y pesa 600 kilos.

"No tiene nada que hacer en el frente del edificio el monumento del ex presidente argentino, que no es justamente un buen ejemplo para los ecuatorianos", afirmó Suquilanda durante su intervención en el recinto. Y agregó: "Es una apología del delito y de la corrupción rampante en la Argentina de los últimos años".

"Nuestro país tiene una historia muy rica en hombres y mujeres valientes, que nos enorgullecen día a día. Por eso, no podemos permitir que se rinda homenaje a un personaje tan cuestionado como Néstor Kirchner", sostuvo el legislador.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, deberá decidir en los próximos días cuándo se efectua la remoción y en que lugará quedará la estatua del ex jefe de Estado.

Por otro lado, en San Miguel de Tucumán, por ejemplo, un grupo de ciudadanos pidió el cambio de nombre de una avenida llamada "Presidente Néstor Kirchner". Hasta el 4 de noviembre del 2010, la arteria llevó el nombre del ex presidente "Julio Argentino Roca". Dos semanas después del fallecimiento de Kirchner, el entonces intendente Domingo Amaya, luego de la aprobación de una ordenanza por parte del Consejo Deliberante, decidió modificar el nombre y colocar el del mandatario que gobernó la Argentina entre el 2003 y 2007.

En el 2016 el radicalismo y la Coalición Cívica presentaron proyectos para cambiar el nombre a la avenida pero las iniciativas nunca fueron fructíferas. En esta oportunidad, es un conjunto de tucumanos el que le solicitó al intendente de Cambiemos, Germán Alfaro, restituir el nombre de Roca a la avenida.

"Fue lamentable cambiar apresuradamente un tramo de la artería con el nombre de Kirchner. Ahora, con el conocimiento de hechos que si bien no han sido evaluados acabadamente aún por la justicia, hacen presumir que el extinto presidente no merece que Tucumán le brinde respeto y menos aún admiración", precisó el escrito presentado.

