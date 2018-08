Perotti, tarde y oportunista, se decidió por el verde: Quiere Aborto legal en Argentina

El senador nacional Omar Perotti defendió su abstención en la votación del proyecto de legalización del aborto, lamentó que la sesión terminara sin discutir al menos la despenalización de la mujer, insistió que su postura se fundó en la necesidad de construir un proyecto superador del que tenía media sanción de Diputados y reivindicó su posición dialoguista y negociadora hasta la última instancia lo que, asegura, lo lleva a “tomar riesgos que valen la pena”, como fue en este caso.

“No presenté antes mi proyecto porque se estaba buscando el consenso entre las posiciones. Cuando eso no se consiguió pensé que el día después de la votación los argentinos iban a encontrarse sin una ley y yo no quería que eso sucediera. Mi proyecto -que fue elaborado a partir de ideas propias y nutrido con los de los senadores que estaban tanto a favor como en contra- es de interrupción legal del embarazo y era un punto de encuentro entre los que estaban a favor y en contra. Hacía mucho que estaba trabajando en él, todos lo sabían, y buscaba alcanzar un nuevo piso de acuerdos, porque lo que tengo claro es que tenemos que ir hacia la despenalización”, explicó a El Litoral.

“Yo quería realmente que subiéramos un escalón en el debate. En realidad, la mayoría de los argentinos, incluso quienes tienen una posición contraria, creen que hay que elevar el piso. Dije desde el primer momento que la media sanción como venía de Diputados no era una opción para mí. Tampoco lo era el no por el no. Tenía la firme convicción de que no podíamos dejar a la Argentina igual que como cuando comenzó el debate. No podíamos dejar a la mujer en el mismo lugar de cuando comenzó el debate. Por eso mi iniciativa”, explicó.

“No soy indeciso”

Perotti fue cuestionado desde distintos sectores por haberse abstenido en la votación sobre la despenalización del aborto el miércoles pasado en el Senado nacional, después de haber presentado un proyecto propio, que, como aclaró, está en reserva y puede empezar a ser analizado por sus pares de la Cámara Alta.

“No soy indeciso ni me tironean de ningún lado. Soy una persona de diálogo desde siempre, que trata de llegar hasta la última instancia y agotar todas las posibilidades para encontrar un punto de encuentro. Y la posición que tomé el miércoles tiene que ver con esas convicciones. Conozco el Senado y tenía claro que el ‘no’ tenía una posición mayoritaria. Porque no quería que eso sucediera es que me pongo a trabajar en mi proyecto y lo presento”, describió el senador, quien recordó que la composición del Senado será la misma hasta diciembre de 2019, por lo cual habrá que buscar una nueva iniciativa que mejore lo de Diputados para su tratamiento.

El legislador santafesino cuestionó a quienes descreen o critican las posiciones dialoguistas de los peronistas sólo por el hecho de serlo. “Parece que no podemos pensar algo distinto a otro justicialista, es como que están descartadas las posibilidades para un peronista de presentar iniciativas y dialogar para encontrar un punto de acuerdo. Estoy convencido de que los que estaban en una u otra oposición, a favor o en contra, aspiraban a un piso superior. Nadie quiere a la mujer presa. Todos quieren más recursos para educación sexual integral, para programas de salud reproductiva y para los de procreación responsable”.

Finalmente, destacó las diferencias que existen entre los Estados provinciales para afrontar los casos de aborto. “Todos quieren un piso más alto en la legalidad. Tenemos un fallo de la Corte de 2012 que establece que hay que elaborar protocolos para los abortos no punibles en cada una de las provincias. Ocho no los tienen y sólo dos sí: tenemos un país con un piso muy diferente entre las distintas provincias. El que tenemos en Santa Fe no es el mismo que en Mendoza, San Luis, San Juan o Catamarca, por nombrar algunas. ¿Cómo después de haber escuchado muchos aportes positivos no íbamos a usar las ideas para construir un proyecto mejor? No es casualidad que los dos que nos abstuvimos (la otra es la senadora del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell) presentamos proyectos alternativos”.

Atentados sin respuesta

Perotti se mostró preocupado con respecto a la situación institucional que vive la provincia, como consecuencia de los atentados que se perpetraron en Rosario contra jueces y testigos que participaron en el juicio contra la banda de Los Monos. Y pidió una acción rápida y efectiva de parte de las autoridades para terminar con este tipo de acciones violentas.

“No hubo ninguna respuesta por parte del gobierno de la provincia a uno de los temas que más preocupan a la sociedad como es el de la violencia. Están amedrentando testigos y funcionarios judiciales. Van por el décimo y no encuentran a nadie. ¿Qué mensaje le damos a la sociedad? No se puede seguir así”, expresó el senador.

“La situación económica es cada día más preocupante”

El senador volvió a insistir en la necesidad de que el gobierno nacional corrija el rumbo económico, porque la situación en el sector productivo está cada día peor y no se ve un panorama claro para los próximos meses.

“Desde hace tiempo vengo diciendo que había que evitar que la cuestión financiera impactara sobre lo productivo porque las consecuencias iban a ser menos producción, menos inversión y caída del empleo. Y eso es lo que está pasando hoy”, enfatizó.

Perotti describió el fuerte impacto que están sufriendo las pymes y los comercios, que se refleja en un aumento de los despidos y suspensiones, por esta situación. “La calidad de vida de la gente ha desmejorado. Además si a eso le sumás aumentos de tarifas en un mercado interno cada día más chico como consecuencia del deterioro del poder adquisitivo, se generan condiciones para que haya serios problemas sociales”.

Por la abstención: Críticas de Cleri

Prensa Cleri

“Es lamentable la actitud de algunos dirigentes que no asumen la responsabilidad que impone este momento histórico; y se definen rápido en algunos temas y se muestran indecisos en otros”, dijo Marcos Cleri, consultado respecto de la actitud del senador Omar Perotti en la votación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.

“El senador Perotti resolvió rápidamente avalar el acuerdo con los fondos buitre, el pacto fiscal, la persecución a la dirigencia opositora, pero muestra lentitud en lo que tiene que ver con conquista de derechos, como pasó con el proyecto sobre la despenalización del aborto”, sostuvo el diputado nacional del bloque del Frente para la Victoria-PJ.

“Es una actitud que cuesta entender, sobre todo cuando los santafesinos y santafesinas están sufriendo las consecuencias de las políticas del gobierno nacional, que provocan desocupación y pobreza”, expresó Marcos Cleri.

“Nosotros creemos que hay que asumir la responsabilidad que tenemos como legisladores, que es la de defender y cuidar a nuestra gente, la de promover una mejor calidad de vida para todos. Hay que decir la verdad, prepararse para gobernar y cuidar al pueblo en las decisiones del presente, construyendo futuro”, subrayó el dirigente del peronismo santafesino.

Fuente: Diario el Litoral sobre una nota del Periodista Gabriel Rossini