Silvia Lospennato cuestionó a la Iglesia por el debate del aborto

La diputada nacional por Cambiemos Silvia Lospennato cuestionó este sábado a la Iglesia al sostener que "se involucró en un debate" en el que no debía participar y tomó "una posición extremista" al llamar "nazis" a quienes pedían la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

"La Iglesia se involucró en un debate que no debería haberse involucrado, no respetaron el debate democrático y tomaron una posición extremista, llamándonos nazis a los que votábamos esta ley. Eso trajo como consecuencia el debate por la separación de la Iglesia del Estado”, dijo Lospennato en una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

El discurso de Lospennato en la cámara de Diputados fue uno de los más encendidos al punto de que la legisladora terminó llorando. Al día siguiente fue recibida por el presidente Mauricio Macri en la casa de Gobierno.

Pese al rechazo en el Senado de la ley que tenía media sanción en diputados, la legisladora valoró que el debate dejó "la experiencia de que, cuando hay un objetivo común, se puede construir transversalmente en la política. Y lo segunda y más importante es que, más allá del resultado final, logramos que los representantes del pueblo (diputados) le dieran el sí a la legalización. De ese paso no se vuelve atrás”, precisó.



Insistió Lospennato en que "no es una ley cualquiera, lo que está detrás es la autonomía del propio cuerpo y la de decidir el proyecto de vida propio. Cuando uno empieza a estudiar cómo podemos insertar mejor a las mujeres en la economía para promover su desarrollo, te das cuenta de que una de las principales cuestiones a resolver tiene que ver con la penalización laboral a la maternidad”.

Y agregó: “La mujer debe poder elegir el momento de ser madre, para poder armonizarlo con su desarrollo laboral y personal. Es una demanda que cruza transversalmente gran parte de la agenda de género”.

Por último, reflexionó: “El machismo es universal, así está construida nuestra sociedad. En este proceso es de deconstrucción, nos empezamos a cuestionar la naturalización de determinadas conductas sociales: ni las mujeres debemos estar condenadas al trabajo doméstico o que la mujer tiene un rol secundario, de acompañamiento”.

Fuente: www.totalnews.com.ar