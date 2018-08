Bonino, Castellano y los Concejales pidieron urgente reunión con Lifschitz

Ayer por la mañana, el intendente Luis Castellano convocó a los miembros del Concejo Municipal para decidir las próximas acciones ante la información brindada sobre la cantidad de efectivos que llegarán a la ciudad, que según trascendió serán solo 16 de un total de 657 policías egresados.

Cabe aclarar que en la reunión que se desarrolló en el quinto piso de Moreno 8 participaron el presidente del Concejo Municipal, Raúl Bonino, y los ediles, Evangelina Garrappa, Alejandra Sagardoy, Jorge Muriel; el secretario de Prevención en Seguridad del municipio, Delvis Bodoira; y el secretario privado de Intendencia, Luis Kujawinsky.

"Convoqué al Concejo Municipal para poder tratar este tema que nos atraviesa a todos y que es la seguridad. Después de esperar un año y medio la palabra del Gobernador y el Ministro de Seguridad que nos pedían que esperemos a que se reciban los agentes para tener los policías que necesitábamos en Rafaela. La información es oficial: de 657 agentes que se recibieron solo 16 van a venir a trabajar como policías de calle para hacer prevención en la Unidad Regional V", declaró Luis Castellano.

"Esto nos parece una vergüenza, un destrato absoluto para Rafaela. Nos parece que no se está mirando a la ciudad como corresponde. Creo que se la está descuidando y, además, que se está faltando a la palabra. Somos una ciudad del interior que merecemos una mirada en este tema de mucha mayor atención", afirmó.

Además, informó: "Vamos a pedir una reunión urgente con el Gobernador. En ese proceso estamos. Yo creo que hay que pelear por lo que la ciudad necesita y merece. Los vecinos nos están reclamando que peleemos por la seguridad porque las situaciones se complejizan, son graves y nosotros tenemos la misma cantidad de policías que hace 30 años".

NO SOLO PEDIR

El Intendente dijo que "desde Rafaela no pedimos solamente, también nosotros hacemos lo que está dentro de nuestro marco de posibilidades. En este sentido, van a entrar 25 personas en la Guardia Urbana, ayer se licitaron dos móviles para la GUR, hay 55 millones de pesos que los rafaelinos ponemos para atender la prevención porque la GUR no pude atender la seguridad".

"Entonces que solamente 16 policías vengan para hacer todo el tema de contención y prevención del delito a la ciudad nos parece que se está discriminando a Rafaela. Y esto no lo vamos a permitir", agregó.

Por su parte, el Secretario de Prevención en Seguridad expresó: "lo ha dicho públicamente Agustín Andereggen (responsable de Seguridad del Nodo), lo hemos escuchado en distintos medios. Sentimos que es una tomada de pelo y que no se tiene en cuenta a Rafaela, que directamente no le interesa al Ministerio de Seguridad".

TODOS JUNTOS

A su turno, Bonino comentó: "Tenemos una provincia que nos deja de lado, que nos discrimina, que no nos responde porque no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Gobernador. Uno se preocupa que van a mandar solo a 16 personas. Uno siente que es una tomada de pelo y enoja mucho. Debemos trabajar todos juntos como rafaelinos que estamos totalmente abandonados en materia de seguridad por parte de esta Gobernación".

En tanto que Jorge Muriel manifestó: "Nosotros presentamos un proyecto de resolución y tomamos como base los números que nos dio Agustín Andereggen: a Rafaela le hacen falta 150 policías. Entendemos que en la provincia también hacen falta, pero que nos manden solamente 16 es apenas un 10 por ciento de la necesidad".

También remarcó: "Nos sentimos defraudados como rafaelinos. Está por sobre todas las cosas el bien de los rafaelinos. Seguramente le vamos a pedir al Gobernador una reunión pero también vamos a estar convocando a las instituciones porque el tema se la seguridad es un problema de la comunidad".

UNA POLITICA DE ESTADO

Evangelina Garrappa agregó: "Siempre tomamos a la seguridad como una política de Estado y esta reunión refleja eso. Hoy el Ministro de Seguridad tiene una oportunidad de demostrar con hechos concretos que de 65 graduados no solamente va mandar 16 a la ciudad, que va a mandar más, tal cual se había prometido".

Finalmente, Alejandra Sagardoy señaló: "Desde la oposición siempre dijimos que íbamos a acompañar al Intendente en todo lo que se involucre a los rafaelinos. La seguridad no en un problema solamente del Intendente de la ciudad, es un problema de todos los vecinos. Si uno recorre los barrios puede ver que lo que pide la gente es seguridad. Más allá que en Rafaela tenemos la GUR que hace prevención, no tiene facultad de policía".

"La Municipalidad invierte mucho dinero en la GUR para hacer prevención. La seguridad le corresponde a la provincia. Es quien se tiene que hacer responsable. De acá en adelante, los que se van a tener que hacer responsables de los hechos que sucedan, los responsables van a ser el Gobernador y su Ministro. No van a ser los concejales ni el Intendente. Acá lo vamos a estar acompañando todos al Intendente, el presidente del Concejo, los concejales, las instituciones y los vecinos", cerró.