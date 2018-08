Se desmadró todo, Dólar a $30

El dólar se dispara un 3,1% (88 centavos) este viernes y opera a $ 29,59 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio en medio de una mayor demanda para cobertura debido al contexto de incertidumbre e inestabilidad tanto externa como local.

En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa se disparó un 4,1% ($ 1,10) a $ 29,25 en una jornada donde la tendencia compradora acompañó el ciclo de fortaleza del dólar a nivel mundial, pero con una intensidad no esperada por el mercado local.

Un combo de factores locales y externos forma el cocktail que le mete nueva presión al dólar. Por un lado porque la divisa se fortalece en el mundo con respecto a otras monedas, mientras hay una tensión comercial entre EEUU y China.

Asimismo, desde el aspecto externo también incidente la suba del riesgo país en los mercados emergentes por mayores tensiones en del mundo, y ante la posibilidad de un aumento de las tasas de interés en EEUU a partir de septiembre. Pero la debilidad fiscal de Argentina y su endeudamiento, sumado a los escándalos por la investigación sobre presuntas coimas en la obra pública, hacen que el impacto sea mayor en nuestro país.

De hecho, el apetito por la divisa aumenta en la plaza local debido a que los inversores locales están comprando dólares por cobertura en medio del ruido político desatado por la "causa de los cuadernos" que salpica a políticos y empresarios por un supuesto esquema millonario de sobornos.

Además, ya las arcas nacionales sufrían -y lo continuarán haciendo- la menor liquidación de divisas provenientes del agro, producto de la grave sequía que afectó la cosecha. Los ingresos rondan los u$s 50 millones diarios en promedio, la mitad de lo que se venía registrando en los días previos.

Por otro lado, también presiona al mercado cambiario el recorte del monto subastado a diario por el Banco Central provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De los u$s 100 millones iniciales, el volumen a licitar bajó a u$s 75 millones de entre el miércoles y viernes pasados, hasta los actuales u$s 50 millones.

Durante la rueda, el Banco Central de la República Argentina efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, una subasta de venta en contado (T=0) de u$s 50 millones. El precio promedio de corte se ubicó en 29,0058, siendo el mínimo precio adjudicado de 29,0000.

En la plaza informal, en tanto, el blue subió un $ 1 a $ 29,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" trepó ayer 45 centavos a $ 28,10.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron este jueves u$s 64 millones hasta los u$s 57.516 millones.

RIESGO PAÍS

La prima de riesgo país pegaba un fuerte salto del 11% y superaba los 700 puntos, mientras en la Bolsa de Comercio porteña las acciones líderes bajaban 1,5%, en el marco de una preocupante jornada para los mercados financieros.

El índice de riesgo país que elabora el JP Morgan aumenta 69 puntos y trepa hasta los 704 puntos, un nivel máximo desde febrero de 2015.

En la Bolsa porteña, el indicador Merval retrocedía hasta los 26.500 puntos y el volumen de negocios trepaba hasta los 622,5 millones de pesos.

El clima de tensión que atraviesa el mercado local obedece a múltiples razones: la tensión comercial entre Estados Unidos y China, la apreciación del dólar y, a nivel local, el escándalo judicial que involucra a funcionarios y empresarios en el pago de coimas.

Calificadores internacionales advirtieron en los últimos días que la investigación judicial sobre los el pago de sobornos impactaría negativamente en la actividad económica.

Con información de Ámbito web y BAE