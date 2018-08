Federico Delgado: "Oyarbide era un muy mal juez, pero duró siendo leal al poder de turno"

El fiscal opinó que el ex juez federal "supo administrar sus flaquezas siendo leal al poder de turno" y pidió "salir a buscar el dinero de la corrupción con todo el poder del Estado"

El ex juez federal fue noticia una vez más este jueves tras presentarse a Comodoro Py para declarar como arrepentido en la causa por los cuadernos de la coimas. Al final de la jornada, el fiscal federal Federico Delgado analizó el caso y consideró que "Oyarbide fue siempre leal al poder de turno y por eso estamos como estamos".

Delgado recalcó la necesidad de que "las excentricidades de Oyarbide no distraigan", ya que de lo contrario "no permitirá ver lo más importante, que es un tipo que hace muchos años fue honrado con un cargo hermoso que es el de ser juez y decidir qué es lo que está bien y qué está mal y sin embargo eligió otro camino".

En ese sentido, el fiscal federal inisitió: "Oyarbide eligió ser leal al poder de turno y eso fue lo que le permitió perdurar tanto tiempo. Todos los que pateamos Tribunales sabíamos que tenía muy mal nivel técnico". A propósito, agregó: "Era un muy mal juez, era muy arbitrario. Pero duró porque supo administrar esas flaquezas siendo leal al poder".



Luego, durante una entrevista en el programa Ya somos grandes, que emite TN, Delgado analizó el avance de la causa por los cuadernos de las coimas y sugirió "agudizar la creatividad para crear herramientas legislativas que rápidamente permitan recuperar el dinero y que las agencias del Estado salgan a buscarlo".

Para el fiscal federal, es el "poder del Estado" la clave para que la causa logre avanzar, no solo con condenados sino con la recuperación del dinero de la corrupción: "No es difícil ver que la plata está escondida en alguna parte, entonces hay que salir a buscarla. Eso no lo puede hacer ni Stornelli, ni Bonadio, ni yo, ni ninguno de los jueces federales. Es un trabajo de campo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad".

Por lo tanto, cerró contundente en esa línea: "Hay que salir a buscar ese dinero que en alguna parte está, o al menos hacer el intento con todo el poder del Estado".

Fuente: Infobae