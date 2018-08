ABAL MEDINA RECONOCIÓ QUE HUBO APORTES EMPRESARIALES "VOLUNTARIOS" A LA CAMPAÑA

El ex jefe de Gabinete aseguró que "los aportes privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción". Admitió que el encargado de recolectarlos era Roberto Baratta.

El ex jefe de Gabinete de la Nación entre diciembre de 2011 y noviembre de 2013, Juan Manuel Abal Medina, negó este jueves las acusaciones en su contra en el marco de la causa sobre presuntas coimas registradas en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta que investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Abal Medina confirmó sin embargo la existencia de aportes para la campaña electoral 2013 y señaló que quien recolectaba los fondos era Baratta, ex coordinador del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.

Ante el juez Bonadio, Abal Medina declaró: "Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción".

El ex jefe de ministros también aseguró desconocer quienes eran los aportantes de esos fondos y negó cualquier vínculo con ellos. Además, especificó que las anotaciones de Oscar Centeno, el ex chofer de Baratta, que hacen referencia a él "coinciden solamente con los tres meses que participé de la campaña electoral en 2013" y que "no hay ninguna otra referencia a mi persona fuera del espacio de tiempo de la campaña legislativa".

Finalmente desvinculó a Martín Larraburu de cualquier responsabilidad, ya que actuó de acuerdo a sus instrucciones generales y bajo sus mismos supuestos.

