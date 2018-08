BONADIO CITÓ A DECLARACIÓN INDAGATORIA A UN PESO PESADO DE LA OBRA PÚBLICA: ALDO ROGGIO

El juez Claudio Bonadio llamó a prestar declaración indagatoria a uno de los hombres más vinculados con la obra pública: Aldo Benito Roggio. El titular de la firma que lleva su propio apellido deberá presentarse ante el magistrado que investiga los denominados "cuadernos de las coimas" el próximo martes 14 de agosto.

La sede central de la constructora Roggio fue allanada la semana pasada ya que la compañía es mencionada en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta.

Roggio se sumó así a la larga lista de empresarios investigados por la justicia que incluye, entre otros, al primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra (ex dueño Iecsa), Javier Sánchez Caballero (ex CEO Iecsa), Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Héctor Zabaleta (ex director de Techint) y Armando Loson (Albanesi).

Roggio es uno de los principales contratistas de la obra pública en la ciudad de Buenos Aires y con el gobierno nacional. Hace apenas unos días declaró en el marco de la causa que investiga la extensión del escándalo de Odebrecht en la Argentina y negó cualquier vinculación con el pago de coimas en obras públicas.

Fuente: minutouno.com