Oyarbide responsabilizó a Néstor Kirchner por los aprietes que sufrió

En una entrevista radial, el ex juez dio información acerca de lo que declaró en la causa que encabeza Claudio Bonadio. Además confesó que se quiere acoger a la figura del "arrepentido"

El pasado miércoles, el ex juez federal Norberto Oyarbide declaró en la causa por los cuadernos y afirmó que "jamás" recibió dinero de parte de ningún funcionario, aunque aseguró que brindó detalles sobre las personas que le "apretaban el cogote para que sacara las causas" por presunto enriquecimiento ilícito de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

24 horas después, Baby Etchecopar abrió su programa El Angel del Mediodía anticipando que Oyarbide quería hablar. Instantes después, el ex juez participó de una entrevista en la que detalló la citación de Bonadio y repitió lo que ya había declarado a los periodistas presentes en Comodoro Py.

El programa de Radio 10 continuaba con normalidad hasta que Etchecopar informó que Oyarbide se había quedado con cosas por decir. Instantes después el ex juez irrumpía en el aire entre lágrimas y notablemente quebrado.

“Estoy muy mal Baby, me quiero poner en forma para decir las cosas”, arrancó su exposición el ex magistrado. Al borde de la crisis de nervios, Oyarbide afirmó que “quienes le apretaban el cogote” lo hacían bajo órdenes del ex presidente Néstor Kirchner.

Además afirmó que solicitará al juez Claudio Bonadio la posibilidad de ampliar su indagatoria y reveló que podría acogerse así a la figura del “arrepentido".

Fuente: Diario Popular