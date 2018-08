Lifschitz sobre Perotti: “no puede aspirar a ser gobernador si no es capaz de decidir”

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, se refirió al debate realizado en el Senado de la Nación en el que se rechazó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, lamentó la abstención del senador provincial justicialista Omar Perotti.



En diálogo con medios de comunicación rosarinos por la inauguración de la Avenida Junín, el mandatario provincial reflexionó sobre el debate por la legalización del aborto y calificó el debate en senadores como “bastante pobre en cuanto a argumentos, salvo algunas intervenciones”.

Por supuesto, la intervención del senador justicialista Omar Perotti y su abstención no fueron desapercibidas y así lo señaló Lifschitz: “hubo senadores y senadoras que tuvieron posiciones muy claras y otros, lamentablemente de nuestra provincia, con una posición muy poco clara, indefinida”. “Preocupa que la dirigencia política, frente a estos desafíos, no asuma su responsabilidad”, afirmó.

Cabe destacar que Perotti presentó su propio proyecto sobre el aborto, el que pidió que sea tratado legislativamente. Al respecto, el gobernador, comentó a los medios que no le resultó sorpresivo. “No me llama la atención pero lo lamento, porque fue el único senador que no tomó posición”. “La responsabilidad de la política no es especular sino definir. A veces nos toca tomar una posición que les gusta más a unos que a otros, pero nuestra responsabilidad es decidir”.

Por último, se refirió a la presunta candidatura del senador a la gobernación de la provincia: “no se puede aspirar a ser gobernador si no se es capaz de tomar decisiones”.

Fuente: Aire de Santa Fe