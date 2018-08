Previsible 38 a 31: Grieta profunda, rechazo del aborto y debate que no se va

“Esto sale. Si no es hoy, será mañana”,

Marcelo Fuentes (Neuquén).

“Más temprano que tarde, va a ocurrir”,

Maurice Closs (Misiones).

“El No seguramente va a ganar esta noche, pero el futuro no les pertenece”,

Miguel Pichetto (Río Negro).



Es cierto que el presidente Mauricio Macri no se comprometió con la aprobación del proyecto, tal como advirtió el senador Miguel Pichetto, pero también es verdad que el mandatario estaba con el No y que el propósito de abrir el debate tuvo que ver con ocupar la agenda durante la larga crisis económica 2018.



De acuerdo a lo que prevé la Constitución en su artículo 81 todo proyecto de ley que es “desechado” por una de las Cámaras solo podrá “repetirse”durante las sesiones del año siguiente.

El inconveniente N°1 que prevé un nuevo intento de ley sobre el aborto es la continuidad de los actuales legisladores en sus bancas que complica la posibilidad de que se modifiquen los votos que se expresaron tanto en Diputados como en el Senado.

Pero el Ejecutivo Nacional presentará antes de diciembre el proyecto de reforma del Código Penal donde se promete que se incorporará el 'fallo F.A.L.', de la Corte Suprema, que tiene una despenalización limitada. El movimiento Verde promete no salir de las calles.

En esta votación, no hubo sobresaltos. Final anunciado: la despenalización del aborto no pasaría por el Senado, tal como está integrado hoy día.

La “ola celeste” de los días previos a la sesión, volcó la definición de varios senadores indecisos, quienes permitieron anticipar el resultado contrario al proyecto de ley. El exgobernador tucumano José Alperovich(Justicialista), quien parecía que votaría por el Sí (tal como opinaría su mujer ex senadora) pero se anotó por el No, ya había definido el resultado antes de comenzar la sesión: 38 a 31.

Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) concretó la abstención que había anunciado y se le sumó el santafesino Omar Perotti (Justicialista), a quien algunos sospechaban una simpatía con un Sí limitado. Ninguno de los 2 senadores logró ingresar en la discusión su proyecto de despenalización de la mujer que aborta.

La puntana Eugenia Catalfamo -compañera de bloque de Adolfo Rodríguez Saá- fue la única ausente, pues está de licencia por embarazo.

El resultado de la votación dejó a los senadores “verdes” sin posibilidades de introducir modificaciones consensuadas en el articulado para devolver el proyecto a la Cámara de Diputados.

La vicepresidenta de la Nación que preside el Senado, Gabriela Michetti, fuera de micrófono, llamó “pelotudo” al presidente del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, que le pedía ser flexible con los tiempos de las exposiciones. Resultó que en Labor Parlamentaria, los senadores habían acordado un tiempo de 10 minutos para cada orador individual, pero ninguno respetó ese plazo, origen del fastidio de Michetti, quien en varios momentos trató de poner un límite y por ese motivo discutió fuerte con Naidenoff.

La senadora mendocina Pamela Varesay había hablado más del tiempo estipulado: llevaba más de 15 minutos de su discurso.

La senadora Cristina Fiore habló sobre la responsabilidad de cumplir la labor parlamentaria y los diez minutos estipulados.

Pero el formoseño pidió flexibilidad.

"Son unos pelotudos, que no rompan las pelotas", se escuchó a Michetti.

Cristina Fernández de Kirchner habló minutos después de la 1 de la madrugada del jueves 09/08. Ella ratificó su voto a favor y aclaró que no fue su hija Florencia quien la hizo cambiar su posición sobre el aborto: “Las que me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas criticar pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal nos debe colocar a todos en un lugar distinto”.

En definitiva, el Senado puso fin a un debate que inició hace 4 meses por impulso de Macri. La iniciativa llegó al recinto del Legislativo el 13/04, cuando Diputados la aprobó el 14/04, luego de 700 exposiciones en comisión y una sesión maratónica de 23 horas, con 129 votos afirmativos y 125 negativos.

En el Senado todo fue diferente, en parte por la presión de sectores conservadores políticos y religiosos en las provincias del Norte, luego por por una intervención más frontal de diversos cultos, comenzando por la Iglesia Católica Argentina, y también por la grieta muy visible entre la opinión pública del interior vs. la del Área Metropolitana Buenos Aires.

La UCR votó No en el caso de 9 de sus 12 senadores. 3 fueron por el Sí.

El PRO votó No en 5 casos y 4 por el Sí.

Es decir que Cambiemos aportó 17 votos al No y 8 al Sí.

El Interbloque Argentina Federal, que conduce Miguel Pichetto, acumuló 12 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención.

El Frente para la Victoria-PJ concedió 8 por el Sí, sobre 9, y 1 por el No.

El Interbloque Federal aportó 3 votos por el No, 1 por el Sí y 1 abstención.

El resto de los bloques, más pequeños, se inclinaron mayoritariamente por el No.

La excepción fueron Fernando Solanas y Magdalena Odarda, por el Sí.

Minutos antes de que se impusiera el No, los Celestes celebraron de forma anticipada con fuegos artificiales.

El Sí decidió no ser menos. Mientras la mayoría de militantes por el Sí se retiraba de la plaza, algunos activistas comenzaron a lanzar piedras que sacaban de sus mochilas contra los policías y gendarmes que separaban las vigilias de pañuelos celestes y verdes.

Así se produjeron corridas, insultos y gases lacrimógenos. Pero en un volumen nada excepcional.

Lo que viene

El anteproyecto de reforma del Código Penal será elevado al Presidente el 21/08.

El presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, camarista federal en lo Penal, ya anticipó que el texto “busca lograr un equilibrio que tutele todos los derechos constitucionales en juego: el derecho a la vida y el derecho a la libre disponibilidad del cuerpo de la mujer”.

El borrador mantiene las 2 causales actuales de aborto no punible previstas en el Código Penal, reconociendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación: establece que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer embarazada no será punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o mental de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, o si el embarazo proviene de un abuso sexual”.

Una novedad consiste en que agregan “salud mental” a la salud física, además de que declaran que el aborto no es punible en casos de violación, tal como lo indicó la Corte en su sentencia de 2012 conocida como 'fallo FAL'.

La causal de aborto no punible de la ley actual, sancionada hace casi 100 años, consiste en que “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

El anteproyecto agrega un párrafo al artículo 88 del Código Penal, que establece: “Será reprimida con prisión de 1 a 4 años la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible”.

Ahora se bajará la pena, de 3 a 1 año, y hay quienes proponen agregar otro párrafo, que establece que “el juez podrá decidir si corresponde eximir a la mujer de pena o disponer que la pena de prisión se deje en suspenso, teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena”.

Borinsky negó que esto suponga una despenalización. Para los Verdes no será suficiente.

La propuesta que los juristas incluye una pena de hasta 2 años de prisión por “aborto imprudente” causado por un tercero -conducta que actualmente no es delito-, y se protege a la mujer ya que se establece que no será penalmente responsable en estos casos.

La comisión también propone sancionar la violencia obstétrica practicada en contra de la mujer con pena alternativa de hasta 2 años de prisión o multa y, en ambos casos, inhabilitación hasta 2 años.

La grieta, provincia por provincia

BUENOS AIRES

Esteban Bullrich (Pro): en contra.

Gladys González (Pro): a favor.

Cristina Kirchner (Frente para la Victoria-PJ): a favor.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Federico Pinedo (Pro): en contra.

Marta Varela (Pro): en contra.

Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur): a favor.

CATAMARCA

Inés Blas (Justicialista): en contra.

Oscar Castillo (Frente Cívico por Catamarca): a favor

Dalmacio Mera (Catamarca): en contra.

CHACO

Eduardo Aguilar (Justicialista): a favor.

María Inés Pilatti Vergara (Frente para la Victoria-PJ): a favor.

Ángel Rozas (UCR): en contra.

CHUBUT

Nancy González (Frente para la Victoria-PJ): a favor.

Mario Pais (Justicialista Chubut): a favor.

Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos): a favor.

CÓRDOBA

Laura Rodríguez Machado (Pro): a favor.

Ernesto Martínez (Pro): a favor.

Carlos Caserio (Justicialista): a favor.

CORRIENTES

Ana Almirón (Frente para la Victoria-PJ): a favor.

Néstor Braillard Poccard (Pro): en contra.

Carlos “Camau” Espínola (Justicialista): en contra.

ENTRE RÍOS

Pedro Guastavino (Justicialista): a favor.

Sigrid Kunath (Justicialista): a favor.

Alfredo De Angeli (Pro): en contra.

FORMOSA

José Mayans (Justicialista): en contra.

Teresa González (Justicialista): en contra.

Luis Naidenoff (UCR): a favor.

JUJUY

Mario Fiad (UCR): en contra.

Silvia Giacoppo (UCR): en contra.

Guillermo Snopek (Justicialista): en contra.

LA PAMPA

Daniel Lovera (PJ La Pampa): a favor.

Norma Durango (PJ La Pampa): a favor.

Juan Carlos Marino (UCR): en contra.

LA RIOJA

Inés Brizuela y Doria (UCR): en contra.

Julio Martínez (UCR): en contra.

Carlos Menem (Justicialista): en contra.

MENDOZA

Julio Cobos (UCR): en contra.

Pamela Verasay (UCR): a favor.

Anabel Fernández Sagasti (Frente para la Victoria-PJ): a favor.

MISIONES

Maurice Closs (bloque Misiones): en contra.

Magdalena Solari (bloque Misiones): en contra.

Humberto Schiavoni (Pro): a favor.

NEUQUÉN:

Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino): a favor.

Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino): se abstuvo.

Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria-PJ): a favor.

RÍO NEGRO

Miguel Pichetto (Justicialista): a favor.

Silvina García Larraburu (Frente para la Victoria-PJ): en contra.

Magdalena Odarda (Coalición Cívica): a favor.

SALTA

Rodolfo Urtubey (Justicialista): en contra.

Cristina Fiore Viñuales (Pares): en contra.

Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de Octubre): en contra.

SAN JUAN

Ruben Uñac (Justicialista): en contra.

Cristina López Valverde (Justicialista): en contra.

Roberto Basualdo (Producción y Trabajo): en contra.

SAN LUIS

Adolfo Rodríguez Saá (Unidad Justicialista): en contra.

Eugenia Catalfamo (Unidad Justicialista): ausente, de licencia por embarazo.

Claudio Poggi (Avanzar San Luis): en contra.

SANTA CRUZ

Eduardo Costa (UCR): a favor.

María Belén Tapia (UCR): en contra.

Ana María Ianni (Frente para la Victoria-PJ): a favor.

SANTA FE

Omar Perotti (Justicialista): se abstuvo.

Carlos Reutemann (Santa Fe Federal): en contra.

María de los Ángeles Sacnun (Frente para la Victoria-PJ): a favor.

SANTIAGO DEL ESTERO

Ada Itúrrez de Cappellini (Frente Cívico por Santiago): en contra.

Blanca Porcel de Riccobelli (Frente Cívico por Santiago): en contra.

Gerardo Montenegro (Frente Popular): en contra.

TUCUMÁN

José Alperovich (Justicialista): se abstuvo.

Beatriz Mirkin (Justicalista): a favor.

Silvia Elías de Pérez (UCR): en contra.

TIERRA DEL FUEGO

Julio Catalán Magni (Justicialista): a favor.

José “Nato” Ojeda (Justicialista): a favor.

Miriam Boyadjián (Movimiento Popular Fueguino): en contra.

UREGNTE24