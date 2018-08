Perotti, casi verde, finalmente se va a abstener

“Desde lo personal, el aborto no es una decisión -aclaró-. Pero es innegable la realidad de los abortos clandestinos, y sus consecuencias para las mujeres. Por eso estoy convencido de que tenemos que avanzar hacia la despenalización,

“Desde lo personal, el aborto no es una decisión -aclaró-. Pero es innegable la realidad de los abortos clandestinos, y sus consecuencias para las mujeres. Por eso estoy convencido de que tenemos que avanzar hacia la despenalización, y garantizar que las mujeres que enfrentan esa difícil situación encuentren un Estado que no mire para otro lado”.

Pidió en ese sentido que el Estado “asuma desde la salud pública y la educación la responsabilidad que tiene”. El santafesino reconoció los esfuerzos que hubo para tratar de modificar la media sanción proveniente de Diputados, tratando de conseguir un más amplio apoyo.

Perotti, que se abstendrá, según confiaron fuentes cercanas a él, aclaró que la media sanción que está en tratamiento “es la que tenemos que votar, y no es una opción para mí. De la misma manera que no es una opción el no por el no”.

Tras señalar que desde hace días se sabe cuál será el resultado de la votación en el Senado, contó que eso fue lo que lo llevó a presentar un proyecto “para el minuto después de la votación”.

“Proyecto que pedí se tenga en reserva en la mesa para su discusión ni bien termine la votación. Y es allí donde convoco a todos los senadores a quedarse y a tratar ese proyecto”, pidió el senador Perotti, que detalló que se trata de un proyecto que es “fruto del diálogo con la mayoría de ustedes, con quienes están a favor y quienes están en contra”. Citó entonces a una de las expositoras de las audiencias, Claudia Piñeiro, que pidió que no haya un abismo entre los dos extremos en disputa en este tema.

Perotti defendió su proyecto, para ver si el mismo puede ser “el puente, ese lugar de encuentro” entre las partes. En ese marco defendió su proyecto destacando que el mismo garantiza que la mujer no vaya presa, que haya educación sexual y planes de educación reproductiva en cada rincón de la Argentina, como así también que haya mayor respaldo institucional y jurídico, y de ahí que le de respaldo legal a la doctrina dada por la Corte en el fallo FAL.

Fuente: El Parlamentario