Oyarbide: "Me apretaban el cogote para que sacara las causas de los Kirchner"

Norberto Oyarbide reveló hoy a la salida de los tribunales que le explicó a la Justicia quiénes le "apretaron el cogote" para que "sacara las causas de los Kirchner".

Oyarbide, mencionado por el chofer Oscar Centeno en los cuadernos de las coimas , admitió que conoce a Roberto Baratta y a su secretario Nelson Lazarte, pero aseguró que "las fechas [de los cuadernos] están todas equivocadas".

El exjuez declaró en indagatoria citado por el juez Claudio Bonadio . Según los exhaustivos registros que hizo Centeno en los cuadernos que reveló LA NACION, Oyarbide se habría reunido dos veces en 2013 con funcionarios del Ministerio de Planificación . Centeno también registró dos encuentros con el "Dr. Oyarbide" en 2015 y dijo que se habían producido más reuniones, en las cuales se entregó y se retiró dinero.

"Me dediqué a explicar a quienes conocía y a quienes no . Dije que en algún momento vi a Baratta y a Lazarte. A Julio De Vido no lo vi en mi vida", señaló el exjuez tras brindar declaración indagatoria. "Las fechas están todas equivocadas, cuando se levante el secreto de sumario se va a saber", agregó sobre las anotaciones de los cuadernos.

"Jamás recibí absolutamente nada", dijo consultado sobre los bolsos con dinero.

Oyarbide se refirió a presuntos aprietes durante el kirchnerismo. "Expliqué el sobreseimiento a los Kirchner y todo el humor social que eso trajo", dijo, y remató: "Expliqué quiénes me apretaban el cogote para que sacara las causas de los Kirchner"

Oyarbide llegó a saludarse con Bonadio, quien fuera su colega en Comodoro Py. "Me saludó al inicio de la declaración cordialmente", describió el exjuez.



Los cuadernos

El 3 de septiembre de 2013, Centeno escribió en sus cuadernos : "Lo llevo a Nelson [Lazarte, secretario de Baratta] al restaurant Sagardi para hacer la previa de un almuerzo de trabajo del Ministro De Vido, el Licenciado Baratta y el juez Oyarbide [sic]".

Tres semanas después, el 26 de septiembre, Oyarbide habría recibido nuevamente a Baratta y Lazarte, pero esta vez en su despacho de Comodoro Py. "Los llevé a Nelson y al Lic Baratta los llevé a Comodoro Py a reunirse con Oyarbide [sic]", anotó el chofer.

El 22 de junio de 2015, Centeno hizo la primera mención de una entrega de bolsos con dinero entre Oyarbide y Lazarte. Sin embargo, dijo que no fue la única vez. "A las 17:50 lo llevé a Nelson al Dr que fuimos varias veces que no están asentadas a retirar y también entregar dinero, esta vez fue a retirar papeles, la dirección es Rodríguez Peña 1978 'Dr Norberto' [sic]".

El último encuentro que involucró a Oyarbide y que registró Centeno fue el 14 de octubre de 2015: "Lo llevé a Nelson al restaurante Estilo Campo (A. Moreau de Justo 1840) donde lo esperaba el Juez Oyarbide y retiró una resolución judicial. La custodia del juez estaba en un Renault Fluence MM J099 [sic]". Hoy Oyarbide negó haber recibido dinero y habló de presuntos aprietes del exgobierno.

Fuente: La Nación