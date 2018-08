El Rabón: denuncian al jefe comunal por violencia de género

El mandatario Juan Carlos Pulsoni, fue acusado por su esposa y podría ser destituido. La subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa, manifestó que hará “todo lo posible para que las mujeres de El Rabón no sean violentadas por la presencia de este señor en el cargo”

El presidente comunal de la localidad santafesina de El Rabón, Juan Carlos Pulsoni fue denunciado por violencia de género por su esposa. Existen antecedentes de agresiones por parte de Pulsoni contra su mujer. “Esperamos que la Justicia funcione”, dijo la subsecretaria de Políticas de Género de la Provincia, Gabriela Sosa, a El Ciudadano. Y aclaró que la subsecretaría no tiene “herramientas para removerlo de su cargo”.

Graciela Beatríz Aguirre, esposa de Pulsoni, denunció a su marido el viernes 3 de agosto en Villa Ocampo, a unos 35 kilómetros. La mujer dijo que la amenazó con un arma de fuego y le dijo que la próxima vez iba a asesinarla.

Inmediatamente, el fiscal de turno ordenó el allanamiento del domicilio del matrimonio, pero el arma no se encontró.

La mujer ya no se encuentra en El Rabón y es acompañada por especialistas de la subsecretaría que conduce Sosa. “Decidió irse de la localidad y la estamos acompañando con el equipo que tenemos en Reconquista y con profesionales de Las Toscas”, indicó la referente de Libres del Sur.

Sosa destacó la “decisión valiente” de Aguirre, quien denunció a Pulsoni a pesar de la posición de poder que el presidente comunal ocupa en esa localidad de 1.900 habitantes, ubicada en el departamento General Obligado.

“Sabemos que hay antecedentes pero no fueron denunciados. Quizás por el lugar de poder que Pulsoni ocupa, ella no se animó a hacer la denuncia. Pero no es algo nuevo”, dijo Sosa. Y agregó: “Tenemos que ver cuántos de ellos están registrados en instituciones para que puedan ser presentados como prueba”.

Sosa pidió a la Justicia que haga su trabajo. Por parte de la subsecretaría de Políticas de Género, garantizó que hará “todo lo posible para que las mujeres de El Rabón no sean violentadas por la presencia de este señor en el cargo”.

“El problema no es sólo la violencia que ejerció contra su pareja sino lo que significa la presidencia de una comuna y lo que impacta simbólicamente para las mujeres de la comunidad”, añadió la funcionaria.

Caso inédito

Sosa informó a El Ciudadano que es la primera vez que un presidente comunal es denunciado por violencia de género. “Hemos tenido situaciones similares con referentes que están dentro de las gestiones, pero es el primer jefe comunal. Esperemos que la Justicia actúe, pero que también haya una condena social para que los violentos no ocupen este tipo de cargos”, aseguró.

Por otra parte, la funcionaria del Frente Progresista valoró “el acompañamiento de los movimientos de mujeres de la zona”, ya que “es imprescindible el trabajo territorial” para atacar este tipo de problemáticas.

