Las insólitas exigencias que Lhoan le pidió a Charlotte Caniggia para no separarse

Una vez más, Charlotte Caniggia y Lhoan son protagonistas de una escandalosa separación. Además, se suman acusaciones de violencia dentro de la pareja. Pato Doria, un amigo de la mediática, rompió el silencio en “Los ángeles de la mañana” y mostró polémicas conversaciones.



“La realidad es que Charlotte no va a hablar. Ella habla apenas se pelea con Lhoan, porque a los 10 minutos cuenta todo lo que le pasó. Con la calentura, cuenta que se pelean, que se tiran de todo, que la zamarrea, que le pide plata, que le mantenga el departamento…”, reveló Doria.

Luego, mostró una supuesta conversación de WhatsApp entre Lhoan y Charlotte donde él le plantea una serie de exigencias para que continúen de novios. “Es el verdadero gigoló. El que apareció es un desastre comparado con él”, disparó.

“Pagar mis deudas, living, una mina que limpie el departamento y prensa. Es tan así porque me cansé de vivir mal con vos. ¿aceptás eso? Pensalo… ¿Qué respuesta me das? Yo te pido todo eso. Lo aceptás, te quedás, no lo aceptás, te vas. No hablo más”, dicen las conversaciones.