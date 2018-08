El Senado emitió dictamen para que se trate la autorización para allanar los domicilios de Cristina Kirchner

Será tratado el jueves en el recinto. La ex presidente no estuvo presente

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió dictamen favorable al pedido del juez Claudio Bonadio para allanar los domicilios de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas. Ahora, el jueves se debatirá en el recinto y en caso de aprobarse la Justicia podrá ingresar a las propiedades de la ex mandataria. Se trata de las ubicadas en Uruguay 1306/1310 (CABA), en Juncal 1.409 piso 5 (CABA), en Mascarello 411 (Río Gallegos, Santa Cruz) y Padre Agostini y Los Tehuelches (El Calafate, Santa Cruz).

La ex presidente no estuvo en el plenario. Sin embargo, los senadores de su bloque realizaron una férrea defensa de su situación procesal y criticaron duramente a Bonadio en particular y a la investigación en general.

El principal punto de objeción fue que no había fundamentos suficientes en el oficio del juez para llevar a cabo la medida. Esto fue secundado por senadores de otras fuerzas y se logró consensuar que Bonadio deberá ampliar los fundamentos antes del jueves.

Por el lado de Cambiemos, fue Federico Pinedo quien llevó la voz cantante a favor de los procedimientos y anticipó desde un primer momento que había acuerdo para firmar dictamen: "No queremos entorpecer el accionar de la Justicia. Hay conformidad para que se autoricen los allanamientos. A futuro, todos los jueces sepan que hay que actuar resguardando la función legislativa", expresó.



El primero en mostrar su disconformidad fue Marcelo Fuentes, del Frente para la Victoria, quien presentó el principal fundamento para descartar el pedido de Bonadio: "¿Hay fundamentación? No ¿Esta comisión entiende que son suficientes los seis renglones del oficio?", preguntó.

Ante la respuesta del presidente, Dalmacio Mera, de que "era suficiente para convocar", Fuentes dejó el micrófono agradeciendo.

Luego fue el turno de Anabel Fernández Sagasti, también del FpV. En un largo discurso, citó los fundamentos constitucionales de la inmunidad legislativa que posee Cristina Kirchner y advirtió: "Abrimos una puerta peligrosa bajando los estándares republicanos. El oficio no tiene los requisitos legales para cualquier ciudadano".

Y argumentó: "El oficio de Bonadio no tiene los domicilios que quiere allanar. Dice oficinas. ¿Es mucho pedir que se cumpla la ley y con el artículo 17 de la Constitución Nacional? Estamos pidiendo el autofundado. ¿Qué se busca? ¿Qué quieren allanar? ¿No le podemos pedir al juez que aclare?".

"La causa nació podrida, nunca se va a saber la verdad. Es todo show. Es un montaje para distraer del desastre económico. Piensan que la ciudadanía come vidrio. Es todo humo. Quieren prescribir a la persona que más votos suma en la Argentina", completó.

Ante esto, Pinedo recogió el guante y sostuvo: "Comprendo que quieran provocarnos. Pero si alguien quiere entrar a mi casa, yo le doy la llave. Si es todo humo, sería lo mejor. Pero no es así".

Y concluyó: "No son humo Boudou, Jaime, Baratta, De Vido, Lázaro Báez y tantos otros ex funcionarios involucrados".

Entre los senadores que pidieron más fundamentos y resaltaron la naturalidad de los fueros estuvieron Mayans, Sacnun, Pais, Urtubey y Solari Quintana, que coincidieron en que Bonadio debía hacer lo propio para que avancen los pedidos de allanamiento.

