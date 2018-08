“Si hago algo mal…”: la palabra de Izán Llunas tras la comparación de su papá con Luisito Rey

La serie de Luis Miguel ha causado furor en todos lados. Lo que sorprendió a todos es el trato que el cantante tenía con su padre. Los maltratos de Luisito Rey hacia su hijo provocó en el público un total rechazo. Ahora, se comenzó a hablar sobre los posibles maltratos de parte del papá de Izán Llunas. El es el nene de 13 años que interpretó a Luismi, y se dice que viviría el mismo calvario vivió el ídolo mexicano.

Ante los fuertes rumores, que sufriría Izán Llunas, nieto del reconocido interprete Dyango, por parte de su papá Marcos Llunas, el niño hizo declaraciones. En el programa mexicano, Intrusos, el pequeño actor habló sobre su carrera y cómo la maneja: “Mi padre no es igual a Luisito Rey. No es tan estricto. Estamos en diferentes épocas”, y agregó: “Si alguna vez hago algo mal o me porto mal con mi hermano, pues sí me regaña. Pero es de buen carácter”

Por su parte, también se hizo presente en el programa el papá del menor, Marco Llunas y habló sobre el tema que lo tiene en el foco de atención: “Yo soy un Luis Rey en el sentido de que quiero que Izan lo haga bien… Creo que lo único bueno de Luis Rey, pobre señor, no sé si fue tan malo, es que impulsó a su hijo en su carrera musical”.