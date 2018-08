En pie de guerra: difundieron el verdadero motivo por el que Wanda destrozó a Maxi López

La abogada y amiga de Wanda, Ana Rosenfeld, contó en Pamela a la Tarde a qué se refirió la mediática cuando contó que su ex no le pasaba dinero.

En los últimos días, Wanda Nara publicó una story pidiéndoles a sus seguidores de Instagram que le hicieran preguntas. Una de ellas le preguntó si Maxi López, el ex de la mediática y padre de sus hijos mayores, le pasaba dinero. Sin pelos en la lengua, Wanda respondió tajante: “Nunca”, para luego aclarar: “Pero no la necesito tampoco, entonces no hay problemas”.

Maxi López utilizó el mismo medio para defenderse: “150.000 euros (4.700.000 pesos) al año para tomar la sopa y seguís comiendo el ossobuco milanese… #MaduráDeUnaVez”, lanzó.

Ante la nueva polémica entre los padres de Valentino, Constantino y Benedicto, Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Wanda, conversó con Pamela a la Tarde para aclarar los tantos. “Lo que Wanda dijo es que a ella nunca le pasó absolutamente ningún dinero. Todo lo que el señor Maxi López fue aportando luego de las acciones judiciales fue exclusivamente para la manutención de los chicos, a la señora Wanda nunca le pasó un centavo”, afirmó la letrada.

¡Pero no tendría que pasarle!”, agregó Pamela David, conductora del ciclo de América. “No, pero vos sabés que muchas mujeres cuando se separan y no tienen actividad o no tienen trabajo…”, agregó Rosenfeld. “Pero no es el caso de Wanda que se casó otra vez y es millonaria”, siguió Pamela.”Pero eso fue a partir del casamiento, mientras ella estuvo separada del señor Maxi López tuvo que recorrer tribunales durante muchísimos años”, recordó Ana, y explicó que el futbolista recién le empezó a pasar la cuota alimentaria para sus hijos “después de largos expedientes judiciales” y por medio de “un convenio” que firmaron ambas partes. “Pero lo hace quedar como un mal padre”, remató Pamela.

“¿Es verdad que Mauro Icardi pagó durante muchísimo tiempo el colegio de los hijos de Maxi López?”, preguntó Luli Fernández, panelista de Pamela a la Tarde. “Desde la separación, Mauro fue el que afrontó no sólo lo que tiene que ver con la cuota del colegio sino también con la alimentación, los gastos médicos, la ropa, todo lo que representó la crianza de los chicos hasta que finalmente se acordó de qué manera Maxi López iba a pagar la cuota alimentaria”, contestó Rosenfeld. “De no haber sido por Mauro los chicos no hubiesen ido al colegio, ni hubiesen tenido ropa ni comido y demás”, agregó.

Cerrando la entrevista, aseguró que Wanda no busca especular con sus dichso. “Todo lo contrario, tengo el mensaje de cuando Wanda le recrimina a Maxi esta frase famosa que dice que pagó 150.000 euros y él le contesta ‘vos no sos el centro del mundo y esta frase no la dije por vos'”, reveló para luego pedirle a López: “Me gustaría que Maxi López salga a aclarar a quién se refería cuando dijo que entrega 150.000 euros para milanesas”. “Ossobuco milanese”, corrigió la conductora. “Esa frase fue absolutamente desafortunada, quedó muy mal”, concluyó la letrada.