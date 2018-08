Florencia Peña relató la durísima historia de una amiga que quiso abortar

Este miércoles el Senado votará y debatirá el proyecto sobre la despenalización del aborto que ya tiene media sanción en Diputados y Florencia Peña, a favor de que se apruebe la polémica Ley, reveló la dura historia de una amiga que quiso abortar.

"Tenía una amiga que estaba en otro curso que quedó embarazada y no lo quería tener. La escuela no solo la obligó a tenerlo por una cuestión ideológica sino que además la echaron porque no podía haber una alumna embarazada, porque suponía que había tenido relaciones antes del matrimonio", arrancó a contar en diálogo con el programa La Once Diez.

"No querían que tome anticonceptivos ni dejarla abortar. Las mujeres tienen que tener derecho a poder planificar su vida", dijo luego.

Luego, dio a conocer cómo fue su primer embarazo. "Mi primer hijo lo tuve con el DIU puesto y elegí tenerlo porque estaba en una situación en que podía tenerlo. Toto es de DIU. Hasta el DIU, que se supone es un método anticonceptivo recontra seguro, falla. Los anticonceptivos fallan y no se puede culpar a una mujer",