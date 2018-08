LAURA ALONSO, TRAS LA CONDENA DE AMADO BOUDOU EN LA CAUSA CICCONE: "TODAVÍA FALTA RICARDO ECHEGARAY"

POLÍTICA Por Heretz Nivel

La titular de la Oficina Anticorrupción reclamó que se acelere el tramo de la causa que aún no llegó a juicio y que involucra al ex jefe de la AFIP. "Pedimos el procesamiento en noviembre de 2017 y no pasó nada", se quejó.