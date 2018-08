“Me arrinconaron para que…”: la fuerte confesión sobre “Lost” de Evangeline Lilly

Sin dudas, el personaje de Kate Austen en “Lost” fue el que catapultó a la fama a Evangeline Lilly. Con sólo 25 años, protagonizó la serie más exitosa de todos los tiempos. Sin embargo, a casi 15 años de su estreno, confesó que no la pasó tan bien en el rodaje.

La actriz que ahora la rompe con “Ant Man y la Avispa” contó en una entrevista que brindó al podcast The Lost Boys que le costaba mucho hacer escenas al desnudo y que, aunque se lo comunicó a la producción, igualmente la obligaban a sacarse la ropa.



“En la tercera temporada, tuve una mala experiencia en el set, básicamente porque me arrinconaron para que haga una escena parcialmente desnuda. Sentí que no tenía otra opción en el asunto. Estaba mortificada y temblaba cuando terminó. Lloraba a lágrima viva. Y tuve que seguir haciendo una escena muy fuerte”, recordó la protagonista de “Lost”.

Tras sufrir tanto al grabar esa escena, Lilly se puso firme: “En la cuarta temporada, surgió otra escena en la que Kate se estaba desvistiendo. Luché muy duro para tener esa escena bajo mi control, pero no pude controlarla nuevamente. Entonces dije: ‘Esto es todo. Puedes escribir lo que quieras, no lo haré. Nunca más me quitaré la ropa en este programa’. Y no lo hice”.

Después de plantarse, Lilly notó que su personaje en “Lost” dejó de ser la mujer independiente, que perseguía “a los hombres por toda la isla”. “Eso me irritó muchísimo. Lancé guiones por las habitaciones cuando los leía porque me frustraba ver que la historia de Kate se volvía cada vez más pequeña y deslucida”, recordó. Al mismo tiempo, los fans de Kate también expresaban su disgusto porque su personaje favorito, poco a poco, perdía protagonismo en la serie.

Aunque el tiempo haya pasado y haya crecido en edad y como actriz, sigue evitando las escenas con poca ropa: “Ahora estoy un poco mejor armada para conocer las cuerdas, para no acceder a posiciones incómodas. Pero debido a que he tenido experiencias incómodas, cuando leo guiones donde se trata de desnudos, paso. Y no es porque crea que haya algo de malo en hacer desnudos. Es porque no confío en que pueda estar cómoda y segura. Tengo suerte, estoy en una posición privilegiada porque puedo ser exigente. Siento pena por las mujeres que luchan por entrar o permanecer en la industria y no saben cómo navegar por eso”.