Los empresarios pudieron haber parado la corrupción en la Argentina y se cagaron

Hace 30 años que nos vienen choreando estos mismos empresarios. Cobrando y pagando coimas a todos los gobiernos. Por lo menos los políticos más o menos cuando uno vota, van cambiando.

Y además los empresarios son los responsables, gran parte de los empresarios, gran parte y no quiero englobar a todos y quien no hace la diferencia está teniendo una actitud injusta, pero digo gran parte de los empresarios, se podían haber juntado, este club de la obra pública podría haber dado una conferencia de prensa diciendo 'acá viene Baratta a pedirme plata'.

Angelo Calcaterra podría haber dicho 'a mi viene Baratta y me extorsiona para que ponga para la campaña'.

Se jugaron los huevos. Los huevos se jugaron periodistas que ganaban dos mangos. Y nosotros, ¿qué posibilidades teníamos de subsistir? ¿o nos daban trabajo estos empresarios? ¿o nos quitaban la publicidad oficial durante todos los años? Periodistas que no tienen a lo mejor para llegar a fin de mes y estos tipos son gente millonaria que están salvados para toda la vida.



Entonces para mí, los empresarios que se hayan corrompido tienen igual o más responsabilidad que la gente del Estado. Lo digo con toda contundencia. No creo que sean mejores personas. Es más creo que son más responsables porque tienen 30 años de hacer lo mismo. Los Kirchner lo hicieron durante 12 años pero acá hay un montón de tipos que vienen choreando la guita de la gente y pagándoles a todos.

Lo digo con pasión porque me calienta. Y me hacen el mismo verso a mí. Me decían 'no, yo estoy preocupado porque tengo 1200 familias a mi cargo', ¿y nosotros que nos cagamos de hambre durante el kirchnerismo? ¿Y nosotros que teníamos que ir a laburar a canales y a radios de cuarta porque no nos daban trabajo? Pero estamos todos locos. Ahora los empresarios son piolas, no dijo son piolas, pero no son tan responsables.

Es un debate, no quiero tener la verdad pero me salgo de la vaina por decirlo porque lo estoy escuchando. Todos los presos están diciendo lo mismo: 'No teníamos otro camino. Nos preocupábamos por las 3200 familias que tenemos a cargo'.

Hermano, tenés 18 yates, vivís en Miami, vivís en Punta del Este y me venís a decir que lo haces por los demás. Dejate de joder.

Los empresarios pudieron haber parado la corrupción en la Argentina y se cagaron, salvo alguno como Aranguren, hay excepciones, pero digo, los que están ahora, tienen que ir en cana por el resto de su vida, mire lo que digo, por el resto de su vida.

Fuente: Infobae