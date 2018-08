"Me gustaría que no inventen cosas porque no es la verdad", dijo el delantero de la Selección.

Sergio “Kun” Agüero desmintió su romance con Valeria Aquino, la ex novia del Polaco.

El delantero de la Selección argentina y el Manchester City se comunicó con la revista Caras para dejar en claro que no está saliendo con la morocha.

“Me dijeron que confirmaron que estoy saliendo con la ex pareja de ‘El Polaco’. Me gustaría que no inventen cosas porque no es la verdad“, sostuvo el Kun.

“No tengo problemas de contarles, pero la verdad es que estoy soltero”, remarcó.

Fuente: www.viapais.com.ar