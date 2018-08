LOHAN SE SEPARÓ DE CHARLOTTE Y AMENAZA CON CONTAR ALGUNOS SECRETOS

Charlotte Caniggia y Lhoan se separaron a poco de un nuevo intento de reconciliación. El cantante mostró marcas de supuestas agresiones que sufrió de manos de la hija de Mariana Nannis. El habría contado que fue arañado y golpeado por un fierro, según afirmó Ángel de Brito.

Por si esto fuera poco, en Instagram Stories aseguró: "Ahora sí que con vos no vuelvo más. Voy a mostrar todos los videos para que la gente sepa la verdad de vos. Se te viene la noche amiguita. Cuando cuente de tus adicciones vamos a ver lo que decís. Hasta ahora me callé, pero ya no me callo más".



Las versiones de agresiones de Lhoan a Charlotte dan vueltas también hace tiempo: ¿cuándo llegará la paz?

Fuente: www.unosantafe.com.ar