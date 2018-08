DE SANTA FE AL MUNDO: EL TRABAJO DE NIÑO DE COBRE LLEGÓ A LAS PÁGINAS DEL NEW YORK TIMES

Cuando hace 15 años empezó a pintar las paredes de la ciudad Niño de Cobre nunca pensó que su trabajo aparecería publicado en las páginas del New York Times. De la mano de una crónica del periodista Martín Caparrós sobre Lionel Messi y su desempeño en el Mundial de Rusia 2018, el retrato que este joven santafesino realizó en las calles de Barcelona fue el elegido para ilustrar la nota.

En esta aparece la cara del rosarino, con una expresión de dureza en su mirada, realista e impactante.

Cuando le toca responder qué sensación le causó ver su trabajo de esa manera, Niño de Cobre utiliza la palabra "increíble". "Cuando me llegó la noticia no lo podía creer, todavía estoy asombrado. Realmente me parece un mérito, si te lo muestran en el New York Times es porque estás haciendo las cosas bien", afirma el joven santafesino que pintó una importante cantidad de trabajo en las paredes deshabitadas de la ciudad y que todavía no sale de su asombro.

Los comienzos no fueron fáciles, pero él se animó a salir del molde cuando el grafiti aún no había obtenido reconocimiento y estaba rodeado de prejuicios. De a poco y con respeto Niño de Cobre logró hacerse su espacio. Una muestra de esto son las convocatorias que tuvo en lo que va de este 2018, que aún no termina y lo encuentra con una agenda repleta de compromisos y desafíos.

"Nunca me imaginé que iba a llegar a tanto, simplemente tenía ganas de pintar y hacer esto. Cada vez fui pintando más, desarrollando una técnica sobre la cual la gente se empezó a interesar y aparecieron las ofertas de trabajo", relata Niño de Cobre.

El poder haber convertido una pasión en su trabajo es un privilegio de pocos, Andrés es consciente de esto y lo agradece. "También se dio porque nadie estaba haciendo ese trabajo en Santa Fe, a nadie se le ocurrió llenar la ciudad de murales. Fue un poco difícil romper el estigma porque todavía está la idea de que estás vandalizando, porque es normal que lo piensen", explica Niño de Cobre, quien asegura haber pagado lo que debía. "Ahora ya la gente lo reconoce como arte y haber logrado eso fue muy bueno, me siento muy orgulloso de eso".

Al momento de responder cuál fue el mayor desafío que le tocó encarar, afirma que está a punto de emprenderlo. Y es que en los próximos días este santafesino armará otra vez sus valijas para comenzar lo que él califica como un reto y que consistirá en un mural de treinta metros por nueve, lo que equivale a un tercio de cuadra en un pueblo de Indiana. "Me contactó un curador de San Francisco, y eso va a ser un súper-reto para mí, –cuenta Niño de Cobre. Porque va a ser el retrato más grande que hice hasta ahora y tengo muchísimas ganas. Va a ser el mural más extenso que voy a hacer".

A pesar de que tiene un poco de miedo por la magnitud del trabajo asegura que "lo va a intentar". El mural tendrá como protagonista a un maquinista de ferrocarril, ya que la empresa que lo contrata está vinculada a ese medio de transporte.

El tamaño de la obra demanda una preparación física importante ya que el movimiento del cuerpo es constante. "El mural se pinta con todo el cuerpo y al final del día se siente cómo te desgasta. Pero la adrenalina te mantiene en actividad. Hay que entrenar con tiempo, –explica Niño de Cobre. Pero me pongo a pintar y ya está".

Este 2018 se convirtió en uno de los años más productivos para este artista, ya que tuvo la oportunidad de trabajar tanto dentro como fuera del país. Así es que produjo murales en Misiones, Uruguay, Barcelona, Valencia, Brasil y ahora le tocará el turno de Estados Unidos.

"Pintar es increíble y te abre puertas, te hace nuevos amigos que están muy interesados en saber de dónde venís y cómo es la escena artística de tu lugar", cuenta sobre la experiencia que le dejó hasta ahora el poder combinar su pasión con trabajo. "Al principio me imaginaba que iba a pagar derecho de piso, que no me iban a recibir tan bien", relata en relación a las personas que le tocó conocer en sus viajes y que le ofrecieron oportunidades.

"Me encanta viajar pero también me gusta volver a Santa Fe y recargar la creatividad, porque no se puede todo el tiempo estar supermotivado. Por eso cuando vuelvo a casa estoy cargando", cuenta.

Para el 2019 la agenda ya cuenta con una serie de proyectos ambiciosos y es que las ganas están puestas en llevar su trabajo a grandes dimensiones en edificios de distintas partes del país entre las que nombra Córdoba, Rosario, Buenos Aires. "Tengo muchas ganas de pintar un Messi en su casa, en Rosario, eso sería un lindo proyecto", cuenta el artista santafesino que se animó a vencer prejuicios y hoy tiene la fortuna de realizar sus murales en distintos puntos del mundo.

