Misterio por la aparición de siete vacas mutiladas en Santa Fe

Los productores de Colonia Durán, al norte de Santa Fe, no encuentran una explicación definitiva

Nuevamente aparecieron animales muertos en el medio del campo con extrañas mutilaciones.

Algunos hablan de luces extrañas en el cielo que "no son estrellas", otros lo relacionan directamente con el "chupacabras", un mítico ser que según la cultura popular ataca a distintos animales.

Norberto Bieri, dueño de las siete vacas preñadas que aparecieron mutiladas, relató al medio local Reconquista que "a las vacas les falta la lengua y las quijadas" pero "no (se) llevan a los animales, ni un solo hueso".

Y agrega sorprendido: "Es como que harían (sic) los cortes con un láser, no hay rastro de cuchillo. Los animales no tienen sangre y nadie los come, ni las aves carroñeras".



Los productores también aseguran que los veterinarios mandaron muestras para analizar en un laboratorio pero no obtuvieron resultados concluyentes. No hubo envenenamiento ni shock eléctrico.

"Unos dicen que es el chupacabras o extraterrestres, otro dicen que son ratones, pero lo cierto es que los animales están muertos, en concreto no hay nada", resume Bieri. Aseguran que hubo varios casos más en la provincia.

Fuente: Infobae