Luis Miguel, cuando supo que Hugo López moriría: “¡P…, ¿como me puede pasar esto?!”

Fue el hombre detrás del éxito de Luis Miguel. Además de ser su mánager, Hugo López se convirtió en su amigo, en su confidente y en el responsable de la transición del artista de adolescente a adulto. Lo convenció de cantar boleros, cambió su imagen, y hasta lo ayudó a que se recuperara de la gran estafa económica y moral que padeció por culpa de su padre, Luis Rey.

López murió el 30 de noviembre de 1993, a los 51 años, víctima de un cáncer terminal con el que convivió ocho meses.



En una emotiva charla con Teleshow, la viuda del representante, Lucía Miranda, revela de qué manera su marido enfrentó el cáncer, y cómo el cantante se enteró y sufrió la inesperada noticia.

A diferencia de lo que se vio en la exitosa serie de Netflix, Hugo López supo que estaba enfermo meses después de la muerte de Luis Rey. Aunque ese detalle cronológico no sea relevante para la ficción, es necesario contextualizar exactamente las fechas para saber cómo pasó el empresario sus últimos días, en la vida real.

“A principios de 1993 mi marido se enteró de que tenía cáncer de colon. Su papá había muerto tres años antes de la misma enfermedad”, recuerda Lucía, apesadumbrada . “Cuando lo conocí, Hugo siempre me decía: ‘Yo voy a morir muy joven’. ‘No decretes eso’, le decía yo. ‘Sí, pero yo sé que yo voy a morir joven…'”. Y así fue.

—¿Cómo se entera usted de la enfermedad?

—Me lo cuenta él, y a su vez me prohíbe que lo cuente: no se lo podía decir ni a su mamá. Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no se lo contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel.

—¿Cómo fueron esos primeros días tras haber conocido el delicado diagnóstico?

—Duros. La primera vez que le hicieron quimioterapia se sintió tan mal que decidió no hacer más: “El día que me toque, que me toque”, sentenció.

—En algún momento Luis Miguel tuvo que conocer la verdad acerca de la salud de su amigo. ¿Cuándo fue?

—14 días antes de su muerte. Ese día no me lo olvido más. Estaba internado en el Centro Médico ABC, en México, y Luis lo fue a visitar. Hugo siempre le inventaba distintos problemitas de salud para justificar sus recaídas. Ese día, cuando lo ve, como si nada pasara, Hugo le dijo: “Ahora vas a ver todo lo que vamos a hacer, vamos a grabar un nuevo disco, vamos a hacer una gira internacional…”. Y le hablaba, y le decía… Luis Miguel lo miraba y se le caían las lágrimas, como diciéndole “Sí, Hugo, sí, sí…”.

Lucía destaca que su marido “no se entregaba”, pero que “tampoco se lo podía decir” a su amigo. Y es muy precisa al recordar las imágenes sobre lo ocurrido ese día en el hospital. “No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: “¡Puta, esta pinche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?!”.

Con los ojos conteniendo las lágrimas y la voz ya quebrada, Lucía continúa su relato. “El velatorio fue impresionante. Yo me sentía muy mal, no paraba de llegar gente. Recuerdo que la funeraria se llamaba Galloso, y la primera corona que llegó fue de Marcelo Tinelli”.

—¿Qué relación tenían Hugo y Tinelli?

—Hugo lo quería mucho. No recuerdo si en alguna oportunidad hicieron algo juntos. Paso todo muy rápido, doloroso. Todo el ambiente artístico de México estaba destrozado. Luis Miguel también.

—¿Sigue en contacto con algún familiar de su ex marido?

—Hugo era hijo único. Su madre murió hace un año, a los 97 años. Nunca dejó de reprocharme, a través de los años, que no le haya contado la verdad. Ella estuvo a mi cargo durante más de 20 años, y justo cuando volví a vivir a la Argentina, falleció.

—¿Luis Miguel fue el hijo que Hugo no pudo tener?

—Fue como un padre para él cuando era un adolescente: tenía 18 años, se había peleado con su papá, y hacía dos años que había desaparecido su mamá. Los hermanos se quedaron solos. Hugo fue la persona que lo guió, que lo apoyó, que lo orientó.

—En el último capítulo de la serie, el personaje de Hugo López (interpretado por César Bordón) le entrega un sobre a Luis Miguel. En esa escena se da a entender que ahí se devela el misterio sobre qué pasó con su mamá, Marcela Basteri. ¿Usted estaba al tanto de la existencia de ese sobre?

—No te puedo decir nada de ese sobre.

—¿Y Hugo sabía?

—Hugo falleció y supo qué fue lo que pasó con la mamá de Luis Miguel.