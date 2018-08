Comienzan las indagatorias a los empresarios y ex funcionarios que no están presos

Los empresarios y ex funcionarios acusados en la causa por los cuadernos de la corrupción K que no están presos comenzarán hoy a ser indagados y la ronda se extenderá durante toda la semana hasta el próximo lunes cuando sea el turno de la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner.

Para hoy hay previstas cuatro indagatorias. Todos empresarios: Rodolfo Poblete, del Grupo Meta; Alejandro Ivanissevich de Emgasud; Raimundo Peduto; y Manuel Santos Uribelarrea de MSU. Todos deberán presentarse desde la mañana y hasta el mediodía ante el juez federal Claudio Bonadio en los tribunales de Comodoro Py.

Los cuatro empresarios figuran en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como pagando coimas al ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los 17 detenidos que tiene la causa, entre ex funcionarios y empresarios. Solo queda un prófugo. El ex director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá, Oscar Thomas.

Las indagatorias continuarán durante la semana con otros 14 acusados. El martes será el turno del ex secretario de Minería Jorge Mayoral; del auditor general de la Nación e histórico operador judicial Javier Fernández y del empresario Rudy Ulloa Igor, quien forjó toda su carrera durante el kirchnerismo.



El miércoles son las indagatorias del ex juez federal Norberto Oyarbide y del ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, quien pidió la nulidad de la causa y recusó al juez Bonadio. El jueves son las indagatorias del ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina, del ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain y de José María Olazagasti, ex secretario del ex ministro de Planificación Federal Julio.

Las dos últimas indagatorias son el viernes y el lunes próximo. El viernes la de De Vido, preso desde el año pasado en la cárcel de Marcos Paz. Y el lunes la de Cristina Kirchner.

Durante la semana también declararán acusados, entre ellos el empresario Néstor Otero, quien tiene la concesión de la terminal de ómnibus de Retiro y que fue condenado por pagarle dádivas al detenido ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime.

