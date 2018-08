Estas son las películas que podes ver en agosto en Netflix

Invisible es la última producción de Pablo Giorgelli que se estrenó el 1 de agosto en Netflix. Cuenta la historia de Ely (Mora Arenillas), una joven de 17 años que vive con tedio el mundo escolar, se aburre en la tienda de mascotas donde trabaja, y convive con su madre depresiva en un pequeño departamento. Cuando advierte que está embarazada, Ely intentará que su cotidianidad permanezca igual, pero no le resultará tan sencillo cuando sus temores comiencen a aflorar. El elenco de Invisible se completa con Diego Cremonesi y Paula Fernandez Mbarak.

De Tal Padre es una comedia de Kristen Bell, quien interpreta a Rachel, un mujer que, tras ser abandonada por su prometido en el altar, toma la decisión de compartir el crucero por el Caribe (que originalmente iba a ser su luna de miel) con su complicado padre (Kelsey Grammer). Sin embargo, el viaje distará de ser idílico, porque ambos tienen una relación tirante, dado que Rachel no siempre recibió la atención de su papá, un adicto al trabajo que no supo cómo forjar un vínculo estable con ella. Contra todos los pronósticos, con el correr de los días ambos aceptarán errores del pasado e intentarán recuperar el tiempo perdido. De Tal Padre, se estrenó el 3 de este mes.

Perdida es un film argentino protagonizado por Luisana Lopilato, quien interpreta a Manuela Pelari, una policía que se involucra en demasía con todos los casos que llegan a sus manos, especialmente el de la desaparición de su mejor amiga, Cornelia Villalba, quien se perdió en el viaje de fin de curso en pleno invierno patagónico, dejando sin respuestas a sus seres queridos. Manuela decidirá reabrir el caso y paulatinamente irá descubriendo los pormenores de una peligrosa red de trata de personas. El policial de Alejandro Montiel – rodado en San Martín de los Andes y Buenos Aires – se basó en en la novela Cornelia, de la periodista y conductora Florencia Etcheves, y cuenta en su elenco con las interpretaciones de Nicolás Furtado, Julián Serrano, Oriana Sabatini y la española Amaia Salamanca. Esta película argentina la podrás ver en Netflix, a partir del 9.

El paquete es otra de las comedias propias que estrenará Netflix el 10 de agosto. Escrita por los creadores de la serie animada Gentlemen Lobsters, Kevin Burrows y Matt Mider, El Paquete focaliza en un desaforado viaje de campamento que emprende un grupo de amigos, y que tendrá un giro inesperado cuando uno de ellos se corte accidentalmente una parte de su cuerpo. El hecho, abordado con toques de humor negro, los ubicará en una cruzada contrarreloj para que el joven pueda recuperarse con éxito.

El 11 de agosto Netflix pondrá entre su tentadora oferta a Un Espía y Medio. Un año antes de su reencuentro en la recomendable secuela de Jumanji (En la selva), Dwayne “The Rock” Johnson y Kevin Hart protagonizaban la ingeniosa Un Espía y Medio, donde el contrapunto entre los actores funcionaba a la perfección. Bob (Johnson) interpreta a un agente de la CIA quien en su adolescencia sufrió varios episodios de acoso escolar, por lo cual en su vida adulta decide entrenar constantemente. En la otra vereda se encuentra Calvin (Heart), una exestrella deportiva que en el pasado siempre fue la figura más popular entre sus amigos, no así en su melancólico presente. Cuando ambos vuelven a verse en una reunión de excompañeros, Calvin involucrará a Bob en el mundo de las conspiraciones para el cual no estará preparado. Un espía y medio resetea el género de las películas buddy, y tuvo detrás de cámara a Rawson Marshall Thurber (Somos los Miller, Dodgeball).

El 17 de agosto se estrena A Todos los Chicos de los que me Enamoré, que protagoniza Lara (Lana Condor), una joven que pasó muchos años de su vida escribiéndoles cartas románticas a todos los hombres de los que estuvo enamorada, y conservándolas en una caja. Sin embargo, cuando un día por error alguien envía sus descargos epistolares a los destinatarios, su vida amorosa se revolucionará inevitablemente, dando lugar a las situaciones más hilarantes del film de Susan Johnson, que incluye en su cast a John Corbett, Janel Parrish y Noah Centineo.

The After Party llega el 24 de agosto al menú de Netflix. La película escrita y dirigida por Ian Edelman pone el foco en dos amigos de la infancia que se disponen a disfrutar de una última noche de fiesta juntos como forma de despedirse. Mientras uno de ellos iniciará sus estudios universitarios, el otro comenzará el servicio militar como paso previo a alistarse en el ejército. De todas formas, antes de abordar sus compromisos, intentarán conseguir un contrato con una discográfica para despuntar el vicio de su devoción al hip hop. En esa noche descontrolada, ambos se plantearán qué camino seguir: abocarse a la música o continuar con los trayectos que tenían pautados. The After Party está protagonizada por Amin Joseph, Andy Buckley y Shelley Hennig.