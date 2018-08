Mariano Martínez recordó la historia más dura de su vida: "Estuve tres años sin caminar"

Mariano Martínez se emocionó este domingo en "Debo Decir" cuando recordó el sostén que fue Patricia, su madre, después de un accidente de tránsito que casi lo lleva a perder la pierna izquierda a los nueve años:"Me pisó un bondi, estuve tres años sin caminar".

En la charla con Luis Novaresio, el actor detalló: "Aprendí a caminar otra vez. Al principio no me animaba. Y un conocido de mi viejo me llevó al medio de la plaza y me dejó sin bastón. Me dijo: 'arranca ahora o no arrancás más'. Y arranqué. Volví a hacer de todo".



"A mi vieja la amo profundamente, la sufrió un montón. Es una gran mujer", dijo con la voz quebrada al referirse a distintas adversidades que debió afrontar ella a lo largo de su vida.



También hizo alusión, por otro lado, a los idas y vueltas con su padre luego de su detención en Ezeiza por la causa de la efedrina:"Lo perdoné", aseguró.