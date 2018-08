Hoy Omar Perotti en Rafaela decide su voto

Omar Perotti no quiere revelar su voto, sin embargo en el día de ayer desde diversos sectores del clero, tanto a nivel Nacional como desde Rafaela, habrían convencido a Perotti para que vote por el "NO", ¿Qué hay detrás?

¿Qué le prometieron a Perotti?

Básicamente, Perotti habría recibido todo el apoyo de la Iglesia para su segura candidatura a Gobernador de Santa Fe el año próximo.

Según manifestaron a R24N desde el entorno de Perotti, habría recibido un llamado determinante que lo habría convencido de votar por el "NO", con lo cual la posibilidad de que exista aborto legal en Argentina, por ahora, se diluye.

En el llamado se le habría prometido el apoyo de la Iglesia en forma casi explicita en miras a las próximas elecciones, en las que Perotti tiene la firme intención de convertirse en el próximo Gobernador de la Provincia de Santa Fe.

Nosotros ya lo habíamos adelantado, Omar Perotti no se va a casar con nadie hasta que no sepa que su voto va a favorecer a Omar Perotti, es lo único que le interesa, siempre actuó así, no es nuevo.

Recordemos que Perotti estuvo con todos los gobiernos desde hace mas de treinta años a esta parte y no titubeó en ser Menemista, luego Kirchnerista y hasta coqueteó con el Macrismo, es decir, un autentico político argentino, todos los colectivos lo dejan bien, siempre y cuando el rédito sea para sus arcas.