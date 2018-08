Castellano: "el TC generó un movimiento económico de 75 millones de pesos"

El intendente, Luis Castellano brindó una conferencia de prensa para analizar las conclusiones luego de la carrera del fin de semana.

En la misma estuvieron el presidente del Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, Eduardo Gays, el presidente de la Subcomisión de Automovilismo, Daniel Ricotti, dirigentes del club, Ero Borgogno, ex presidente y actual colaborador y el subsecretario de Deportes, Leonardo Crosetti.

“Durante toda la semana participaron unas 40 mil personas en el evento, y generó un movimiento económico de 75 millones, un monto sumamente importante para nuestra ciudad”, expresó Luis Castellano

Posteriormente indicó que: “hay que seguir invirtiendo para que este evento siga teniendo la relevancia que tiene y multiplicarla en los próximos años sobre todo de cara a lo que viene, que son los 100 años de haber corrido la primer carrera en Rafaela”, finalizó el Intendente.

UN GRAN MOVIMIENTO EN LA CIUDAD

La semana pasada tuvo el típico movimiento "fierrero". Durante varias ediciones LA OPINION fue informando del despliegue que realizó la Municipalidad para controlar el tránsito y el gran caudal de personas que recibió la ciudad. Además, esto se fue anclando con las distintas fuerzas de seguridad, que unificaron el trabajo de control. Pero los hoteles, los bares y sobretodos el tránsito de la ciudad estuvo colapsado durante tres días.

Cabe destacar que, un gran porcentaje de este movimiento económico proviene del operativo de logística que moviliza cada una de las carreras. Además, no es sólo en el alojamiento donde se hace visible la presencia del TC. Lo mismo puede verse, en restaurantes, bares y estaciones de servicio.

Además se desarrolló, trabajo coordinado entre personal de distintas fuerzas y dependencias públicas. Las tareas realizadas incluyeron controles en los accesos al circuito como en los accesos a la ciudad y calles principales y no se registraron mayores inconvenientes.

Luego, el Presidente de Atlético de Rafaela comentó: “Desde el club nos quedamos asombrados con estos números no lo teníamos tan presentes. Estos 75 millones de pesos se han quedado en la ciudad y eso hay que rescatar”.

Por último, Daniel Ricotti hizo hincapié en el rol del club como organización de este multitudinario evento y expresó: “Hay que rescatar el acompañamiento de varias instituciones para que este espectáculo salga como salió, esto nos da fuerzas para seguir progresando para el año que viene”, finalizó.

Fuente: La Opinión