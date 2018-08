Un senador del oficialismo presentará un proyecto para expulsar a Cristina Kirchner por “inhabilidad moral”

"Excluir a la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner en el seno del Honorable Senado de la Nación por inhabilidad moral atento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Nacional".

Así encabezó el senador santacruceño Eduardo Costa, un histórico enemigo político del matrimonio Kirchner, el proyecto de resolución que presentará en las próximas horas en la Cámara alta para excluir del Senado a la ex Presidenta, citada a indagatoria para el 13 de agosto en el marco de la megacausa en la que se investigan los supuestos retornos de la obra pública durante su gestión.

Costa quiere que el proyecto tenga la firma de varios senadores de Cambiemos: por eso lo hizo circular esta mañana por los despachos del oficialismo en el Senado.

A última hora del martes, el juez Claudio Bonadio, al frente de la investigación judicial originada por los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, preguntó a la vicepresidenta Gabriela Michetti por el estado parlamentario del pedido de desafuero enviado en diciembre pasado en torno a la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, que la tiene a la ex jefa de Estado entre los acusados. En las próximas horas, el magistrado mandará al Senado un nuevo pedido de desafuero por el expediente que ya cuenta con una docena de detenidos, entre ex funcionarios y empresarios ligados a la obra pública.



Y pidió una orden para allanar los domicilios de la ciudad de Buenos Aires, de Río Gallegos y de El Calafate, en Santa Cruz; y las oficinas porteñas de la senadora. Michetti convocó ayer a una sesión especial para definir el requerimiento del juez.

"La situación crítica de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es de público conocimiento ya que se encuentra vinculada con diversas causas penales que, al día de hoy, están en avanzada etapa de investigación", escribió Costa en el proyecto.

"Señora presidenta, lo anterior mencionado se trata de un capítulo más de los actos de corrupción cometidos por el gobierno kirchnerista y sus funcionarios. Actualmente, la ex presidente Fernández de Kirchner se encuentra involucrada en más de 450 causas que la Justicia investiga.

Entre las cuales podemos mencionar: enriquecimiento ílicito, delito de acción pública, encubrimiento, violación de deberes de funcionario público, entre otras. La Senadora Fernández de Kirchner no sólo cuestiona la imagen, el prestigio y la honorabilidad de esta Honorable Cámara; sino que además lesiona gravemente la responsabilidad y la ética republicana de nuestro pueblo argentino. Se trata de un claro caso de inhabilidad moral para cumplir funciones públicas", agregó el ex candidato a gobernador entre los fundamentos del texto.

Ya había pedido algo similar en Diputados pero contra el ex ministro Julio De Vido, luego expulsado de la Cámara baja.

Ayer, el senador Miguel Ángel Pichetto ratificó que hasta que no haya sentencia firme el PJ no avanzará en el pedido de exclusión y desafuero -que debe requerir la Justicia- de la ex Presidenta.

Fuente: Infobae