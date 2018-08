Entrega de cascos gratuitos: la polémica aún sigue sin resolverse

Luego de que el Secretario de Gobierno y Ciudadanía del Municipio local Dr. Eduardo López , se expresara respecto al proyecto de ordenanza que pretende establecer la entrega de cascos gratuitos a los ciudadanos, se desató una serie de inquietudes. En este sentido fue contundente: "Esto es lo mismo que discutir la entrega de preservativos para combatir el VIH, o la de anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados o la revacunación contra el sarampión. Es una discusión sanitaria que la quieren llevar a términos económicos, que desde un punto de vista sanitario ya es una discusión saldada", manifestó.

A partir de allí, surge la intensión de efectuar un encuentro entre el secretario y los Concejales, la cual no pudo concretarse antes de la sesión del día de ayer y, por este motivo la propuesta volvió a comisión para ser tratada nuevamente el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana, con la presencia de López, quien oportunamente dará las explicaciones correspondientes al cuerpo legislativo.

A raíz de las controversias suscitadas en torno a este tema , dialogamos con el Concejal del Bloque Justicialista Jorge Muriel,quién expuso: Para mí es totalmente positiva la ordenanza, ya que no es aislada. Es de una batería de medidas que se vienen tomando hace tiempo y establecerla, la fija como una política de Estado para instalarla en el tiempo y que a nadie se le ocurra decir después, que en vez invertir en los cascos, harán una cuadra de pavimento.

En esto hay varios puntos a favor y otros en contra - continuó- decir por ejemplo que no le podemos regalar a la gente el casco, que viéndolo desde el lado del asistenciaslimo puede ser, pero si lo vemos desde el lado de la salud, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de muertes producidas entre los 18 y los 25 años son por accidentes de tránsito y la mayoría, por no utilizar casco. Creo que esto tiene un valor fundamental que es salvar vidas. El Dr. Eduardo López daba un ejemplo por mas de optimista, esto no nos asegura nada, las campañas de vacunación son obligatorias, gratis desde el Estado, algunos se vacunan y después se contagian de alguna enfermedad, el Estado no les cobra. Es decir que quien se atiende en un efector publico, es evaluado, les regalan los remedios; hay que seguir generando conciencia. Por eso debemos establecer en el tiempo esta norma, a largo, plazo para que se pueda evaluar y resulte una mirada positiva, opinó Muriel.

En contrapartida a esto, dialogamos con la Concejal Marta Pascual del Bloque Cambiemos, quien hizo mención a lo siguiente: El tema volvió a comisión, porque quienes presentaron la ordenanza se dieron cuenta que no tenían el acompañamiento de los Concejales. Los argumentos que dio el Dr López en estos días, no coincide con ninguno de los que estuvimos viendo en comisión el lunes pasado, no tiene nada que ver con faltas de conocimientos. Muchos hemos acompañado la ordenanza que presentó el Concejal Lisandro Mársico respecto a la retención de las motos, donde sobraban las conclusiones referidas a la problemática de la salud, la cual tuvo un veto propositivo, donde entre los considerandos se habló mucho de los costos.

Luego prosiguió, López menciona que nosotros queremos ponerle costo a la vida de las personas, realmente esto es una falta de coincidencia, pareciera que habláramos diferentes idiomas. ¿Porqué sacar una ordenanza para regalar cascos?, si ya tenemos una que puede ir en conjunto o nutrirse de esta idea como es la de retener las motos, la cual la podemos modificar en algunos puntos, seguir charlando, pero respecto a algo que ya fue presentado y aprobado en el mes de junio. Estamos dentro de la misma fecha presentando dos ordenanzas que guardan relación entre si.

Por otro lado, ¿realmente tenemos que regalar un casco para hacer cumplir una ley? o ¿tenemos que hacer más controles, más educación para que la gente de una vez por todas comprenda que la leyes están hechas para cumplirlas?. Nosotros debemos controlar a donde van a parar los fondos públicos, hoy en día hay muchas necesidades de todo tipo. Además, no tiene absolutamente nada que ver, comparar esta ley del uso de casco que es obligatorio, con las vacunas, preservativos para evitar VIH, embarazos no deseados como dijo el Dr. Estas son medidas de salud que se vienen dando históricamente y que son necesarias; lo otro es una ley que el Estado debe controlar, por eso sostengo que estamos hablando distintos idiomas. El lunes a las 8 de a mañana tendremos una importante reunión entre concejales y Eduardo López, veremos lo que se resolverá, sentenció Pascual.