Un joven le entregó al Papa un pañuelo verde con una carta: "Que la Iglesia deje de llegar siempre 300 años tarde"

Nicolás Fuster es un joven argentino que estudia y vive en Roma y sigue el minuto a minuto de la evolución del debate por el aborto legal en la Argentina. Es por eso que, en la cuenta regresiva para la votación crucial del Senado, decidió acercarse al papa Francisco para entregarle un pañuelo verde y una carta en la cual lo invita a "reflexionar".

El joven dejó registrado el momento en sus redes sociales. En las imágenes se observa como Francisco, durante la audiencia pública de ayer, recibe la carta junto al pañuelo verde característico de quienes apoyan el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

"Le dije que era una carta importante y que, si quería, podía leerla. Me sonrió de manera transparente y se la entregó a uno de sus asistentes. Fue muy impresionante todo, le agradecí mucho", recordó.

"Estuve en Buenos Aires en abril y el tema de los pañuelos me llamó mucho la atención. Yo después, de vuelta en Roma durante el Mundial, hice pañuelos verdes y los repartí. Entonces dije 'qué bueno si pudiera darle esto al Papa, y me salió. No me imaginaba estar con él frente a frente", contó el joven en TN respecto a cómo se gestó la idea.

En cuanto al contenido de la carta, Fuster lo resumió como "una invitación a reflexionar" sobre el aborto legal "como una cuestión de salud pública".

Finalmente, el joven resaltó que "en Italia el aborto es legal desde fines de los 70, aunque hay una cláusula de objeción de conciencia, o sea que el médico puede negarse a hacer el aborto y los hospitales no están obligados a a hacerlo".

Las frases destacadas de la carta al papa Francisco

"Usted representa a la Iglesia, y yo no voy a pretender que haga campaña con nosotros: la Iglesia no tiene una tradición de apoyo a los derechos civiles, pero es aquí que el problema es otro".

"Estamos de acuerdo usted, representante de Dios en la Tierra, y yo, joven estudiante laico, en que el aborto es una tragedia".

"Conozco mujeres que abortaron, y estoy seguro de que usted, que trabajó largos años en zonas pobrísimas, también".

"Jorge, el aborto sucede".

"Hace solo unos meses, usted afirmó que a los homosexuales Dios los hizo así y que Jesús los aceptaría. Yo celebro vigorosamente esa reflexión, como celebro que abran las puertas a los divorciados".

"Jorge, usted es una referencia fundamental para millones de personas, y tiene una oportunidad de oro para abandonar la tradición de la Iglesia de llegar siempre 300 años tarde".

"Estoy seguro de que, aún siendo Papa, puede comprender la delicadeza de la cuestión y revisar algunas posiciones, como lo hiciera con los homosexuales".

