Concejo Municipal: arrancó con calma el segundo semestre

En la primera sesión ordinaria de este segundo semestre, se presentaron varios despachos y proyectos de ordenanza, de los cuales la mayoría volvieron a sus respectivas comisiones para continuar con su tratamiento, no representando gran polémica. El primero de ellos fue el Proyecto de Ordenanza de entrega cascos licencia clase A 21. Este era una de las propuestas más importantes a tratar. Fue derivado nuevamente a comisión para volver a ser acordado en la reunión que se llevará a cabo el próximo lunes a las 8 de mañana, con la presencia del Dr. Eduardo López.

En cuanto a Gobierno, uno de los Proyectos de Ordenanza, fue el presentado por Concejales del Partido Frente Progresista Cívico y Social, adherir a la Ley Nacional. N.° 26061 y Ley Provincial. N.° 12967. Dicha ley nacional de protección integral, fue sancionada en el año 2005 y hoy hay una norma provincial que adhiere a esta. En un trámite formal, donde esta ya tiene aplicabilidad en la provincia dentro de los municipios y comunas, hace tiempo se firmó el convenio a los fines de trabajar de manera mancomunada en esta problemática. Esta destinará fondos para trabajar en el primer nivel para tender soluciones. El concejo debe adherir para lograr palear las problemáticas que rondan con la niñez y adolescencia.

En cuanto a Obras Públicas y Privadas, Planeamiento, Vivienda, Servicios Públicos y Medio Ambiente las propuestas tratadas fueron las siguientes:

Proyecto de Minuta De Comunicación, presentado por Concejales del Partido Frente Progresista Cívico y Social, reconstruir vereda en la Casa del Adolescente. Parecería que no hay motivo para hacerlo, pero hay situaciones que se presentan, los vecinos tiran su basura, no limpian con asiduidad y se produce un nudo de peligro, sobre todo en calle ciudad de Esperanza entre Sabín y Jaime Ferré. En este momento se está gestionando para que se hagan esos metros de veredas, así también lo piden desde el municipio

Proyecto de Minuta De Comunicación, presentado por Concejales del partido Frente Progresista Cívico y Social, colocar ripio en calle Ramón y Cajal. En la recorrida por el barrio Virgen del Lujan, han manifestado la necesidad del ripio, no se puede ingresar en auto cuando llueve. Lo que se está pidiendo es que se tire ripio para que la gente pueda llegar con su auto hasta su vivienda. Esta es una demanda de larga data que desde el municipio no lo han podido resolver, lamentamos que esto no pueda prosperar, el que lo vive a diario sabe lo difícil que es.

Proyecto de Minuta De Comunicación, presentado por Concejales del Partido Frente Progresista Cívico y Social, único sentido circulación calle Palmieri. Este es un nudo vial de alta circulación de norte a sur. La situación también se da de sur a norte y ya cuenta con la primera pintada de una estrella amarilla en el pavimento, que es de alta peligrosidad. El presupuesto presentado para la refuncionalización de tránsito en Luis Fanti está pendiente de llevarse a cabo. La decisión la tendrán que tomar los equipos técnicos del municipio, analizando la mejor solución, ya que existe una promesa por parte del Ejecutivo de intervenir esta arteria, la cual sigue demorándose y perjudicando a mas rafaelinos. Es una deuda pendiente el tránsito, hay varios cruces en donde el municipio no interfiere; por eso es importante que se establezcan prioridades, ya que aquí hay muchas vidas en juego. En cuanto a la importancia de los giros a en la avenida, no se ha visto que comiencen las obras que están proyectadas para este año.

El último de los Proyectos de Minuta De Comunicación presentado, fue el de los Concejales del Bloque Cambiemos, incrementar recorrido de ciclovías. Las calles están recargadas por el tránsito, aquí surge la bicicleta como un transporte sustentable y Rafaela ya cuenta con ciclovias. En varios países del mundo se le está dando importancia a esto. Aquí se debe completar el ciclocarril desde Bv Lehmann hasta la ¨Plaza 25 de mayo, donde se pide un estacionamiento público de bicicletas y la extensión, que llega desde calle Suipacha hasta la Ruta 34. Es alto el porcentaje de los hogares rafaelinos que cuentan con una bicicleta - el 62% - la cual no solo se es usada como medio de transporte y recreación, sino que es la conectividad con los centros de estudiantes y comerciales. El 15% de ciclo carriles se ha llevado a cabo en la ciudad. En sectores puntales donde la necesidad es más urgente, es muy importante que se pueda tener esto terminado lo antes posible.