Histórico triunfo de Colón en Brasil

El jueves 2 de agosto de 2018 quedará grabado a fuego en la historia de Colón, ya que una vez más el Sabalero hizo historia. Como alguna vez puso de rodillas al Santos en 1964, esta vez se convirtió en el primer equipo argentino en vencer al San Pablo en el Morumbí. Incomparable por donde se lo mire.



Una verdadera epopeya consumó este equipo rojinegro que marcó una página gloriosa no solo para el fútbol santafesino sino para el fútbol argentino, por el dato antes mencionado.Está claro que Colón llegaba como punto y terminó haciendo saltar la banca.



Con un planteo conservador que obligaba al sacrificio de todos los futbolistas, cada uno supo llevar adelante el libreto diseñado por Eduardo Domínguez. La fortuna estuvo del lado del Sabalero, ya que méritos no le sobraron, pero eso claro está poco importa. Nada ni nadie podrá borrar la página gloriosa que escribió en la noche paulista.

El primer tiempo fue absolutamente previsible, con un esquema conservador (cinco defensores) Colón se defendió cerca de su área, pero lo hizo de manera ordenaba. Bien abroquelado en el fondo, el conjunto sabalero defendió con mucha concentración y pese a algunos arrestos ofensivos del San Pablo no sufrió demasiado.

Al punto tal que Leonardo Burián no tuvo trabajo, ya que las aproximaciones del local finalizaron en remates desviados. Dos de ellos con cierto peligro como una media vuelta de Everton a los 16' y a los 29' Rojas quien disparó por encima del travesaño.

A Colón el arco rival le quedó muy lejos, dado que por momentos Alan Ruiz jugaba como un volante central retrocediendo y dando una mano en la recuperación. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez apelaba a generar infracciones para aprovechar la pelota quieta.

Y así fue como a los 44' dispuso de la única chance de gol y la más clara del partido. Tiro de esquina desde el costado derecho y la aparición por el centro del debutante Erik Godoy quien debajo del arco remató de forma desviada. Fue una chance clarísima que desperdició el Sabalero.



La segunda etapa fue un calco de la primera, con Colón comprimiendo las líneas y apostando a una contra que no llegaba. De hecho en el arranque el elenco local pudo anotar pero el disparo de Hudson pasó al lado del caño derecho del arco de Burián.

Y a los 21' una salida fallida del arquero sabalero posibilitó que Alves cabeceara al travesaño. A esa altura estaba claro que el resultado era demasiado generoso para el Rojinegro que no podía salir del asedio. Pero al San Pablo no le sobraban ideas más allá de tener la pelota siempre.



Y como el fútbol es tan ilógico y los merecimientos no sirven para nada, Colón que pateó dos tiros al arco durante los 90' lo terminó ganando. Un remate desde afuera del área de Matías Fritzler se desvió en Hudson a los 34' y el balón se metió en el ángulo derecho.

A partir de allí Colón anestesió el partido, con eficacia y mucha autoridad terminó llevándose un resultado único y sin sufrir. Este equipo escribió una página gloriosa y obtuvo el triunfo más importante de su historia. Primero porque aquel del Santos fue un amistoso y porque la noche gloriosa de Asunción ante Olimpia terminó en derrota, aunque luego se impuso desde los 12 pasos.



Por lo cual este triunfo en los 90' ante un coloso de América como lo es el San Pablo es claramente la victoria más resonante en 113 años de vida. Este 2 de agosto Colón fue David y el San Pablo Goliat.

Síntesis

San Pablo: 1-Jean; 13-E. Militão, 27-B. Alves, 4-A. Martins y 14-Reinaldo; 25-Hudson, 2-B. Peres, 7-Nene y 23-J. Rojas; 9-Diego Souza y 22-Everton. DT: D. Aguirre.



Colón: 22-Leonardo Burián; 4-Erik Godoy, 24-Guillermo Ortiz y 6-Emanuel Olivera; 2-Gustavo Toledo, 5-Matías Fritzler, 21-Leonardo Heredia, 28-Marcelo Estigarribia y 20-Gonzalo Escobar; 7-Alan Ruiz; 11-Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.



Goles: ST 34' Matías Fritzler (C).



Cambios: ST 17' Shaylon x Peres (SP), 23' Gonzalo x Reinaldo (SP), 26' Christian Bernardi x Ruiz (C), 40' Adrián Bastía x Correa (C), 42' Brenner x Rojas (SP), 46' Tomás Sandoval x Heredia (C).



Expulsados: Brenner (SP)



Amonestados: Hudson y Souza (SP), Ortiz y Correa (C).



Árbitro: Leodán González (Uruguay).



Estadio: Morumbí (San Pablo).

