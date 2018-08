El detenido Hugo Martín Larraburu fue asistente de Omar PEROTTI

Hugo Martín Larraburu fue detenido durante la madrugada del miércoles en el marco de la mega investigación por corrupción que el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio impulsaron y que involucra a ex funcionarios, ex asesores y empresarios como integrantes de una asociación ilícita dedicada supuestamente a repartir bolsas con dinero, según se sospecha de coimas ligadas a la obra pública.

Larraburu asistió durante algunas semanas al senador Omar Perotti, pero en su entorno confirmaron que apenas lo conocían.







Larraburu había sido asesor del ex jefe de Gabinete y ex senador Juan Manuel Abal Medina, citado hoy a indagatoria por Bonadio junto a un grupo de ex funcionarios entre los que se destaca la ex presidenta Cristina Kirchner

La Oficina de Presupuesto del Senado se integró entre Cambiemos y la oposición. Abal Medina tuvo una activa colaboración.







Larraburu trabajó hasta estos días en el Senado de la Nación: es planta permanente, bajo el legajo 2555, categoría A1, afectado a la Oficina de Presupuesto que preside Marcos Macon, experto en finanzas públicas que trabajó con el ex ministro Domingo Cavallo y de buen vínculo con el PJ.







Fuente: Infobae