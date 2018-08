Los cuadernos son míos

Oscar Centeno, quien fuera chofer del exfuncionario Roberto Baratta, reconoció que son de su autoría los cuadernos en donde registró los bolsos con dinero que distintos empresarios pagaron a exfuncionarios kirchneristas. Centeno aceptó ser "arrepentido -como se conoce a la figura del "imputado colaborador"- en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas y prestaba declaración ante el fiscal federal Carlos Stornelli.

El chofer de Baratta fue el primero de los detenidos en la causa que sigue el juez federal Claudio Bonadio que era indagado en los tribunales federales de Retiro.

Se trata del mismo programa de imputado colaborador al que ya ingresaron por otras causas contra ex funcionarios del kirchnerismo el empresario Alejandro Vandenbroele(señalado como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone) y Leonardo Fariña (en la causa conocida como "la ruta del dinero K").

En este marco, el fiscal Stornelli afirmó a la prensa que "la hipótesis delictiva que se investiga" es la "asociación ilícita" e indicó que la pesquisa tiene "ribetes importantes".

"Investigamos hechos y las personas que aparezcan sospechados o involucradas serán investigados, no puedo anticipar las consecuencias", señaló Stornelli en declaraciones a radio La Red luego de que le juez federal Claudio Bonadio dispusiera detenciones y allanamientos.

Centeno quedó detenido este martes después de ser acusado por el fiscal como parte de una asociación ilícita que se dedicó al pago y cobro de sobornos por una cifra que la justicia estima en más de 160 millones de dólares.

La principal prueba de la causa son ocho cuadernos que pertenecerían al ex chofer y que detallan direcciones, nombres, patentes de vehículos utilizados para mover bolsos con dinero, cifras y fechas.

La Justicia dispuso el miércoles la detención del ex secretario Roberto Baratta, junto a ex funcionarios y empresarios, además de la citación a indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de un nuevo escándalo por supuestos bolsos con dinero para coimas por la obra pública durante el gobierno kirchnerista.

La investigación se inició a partir de la declaración testimonial hecha a fines del 2017 por la ex esposa de Centeno, a lo que su sumaron ocho cuadernos escritos por el ex chofer en los que figuran detalles de la ruta de las supuestas coimas, aportados a la Justicia por periodistas del diario La Nación.

Fuente: Ámbito web