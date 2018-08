CONVENIOS CON EMPRESAS PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN Y EL PRIMER EMPLEO

Los ministros de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, y de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, encabezaron la firma de convenios con cinco empresas de la ciudad de Santa Fe a través de las cuales se dará espacio para participar de prácticas laborales a 15 jóvenes formados en oficios del Programa Nueva Oportunidad.

Los representantes de las firmas Balear, Toreta Amoblamiento, Toreta e hijos, Carpintería Sami y Mueblefe rubricaron los acuerdos que, bajo los lineamientos de Responsabilidad Social Empresaria, acompañan al programa dándole la posibilidad a jóvenes provenientes de contextos de alta vulnerabilidad social, de acceder a su primer trabajo.

“Celebramos que nos podamos encontrar en esta oportunidad entre el sector público y privado. Quiero agradecer a las empresas que se suman a este proyecto que apunta a la innovación social y a través del cual no solo brindamos la posibilidad de capacitar y emplear a un joven, sino que contribuimos al acompañamiento en la trayectoria y proyecto de vida de muchas personas”, afirmó Alvarez.

El ministro agregó que “tanto el Nueva Oportunidad, que emplea en oficios a jóvenes provenientes de sectores vulnerables, como el Nexo Empleo, que los introduce en el mundo laboral, tienen como objetivo generar mayor integración social y mejor convivencia. Estamos convencidos de que es la manera de construir un país mejor”.

Por su parte, Genesini indicó que “desde el gobierno se articulan muchas ideas, pero sin el compromiso de todos los actores integrantes del proyecto no es posible sacarlo adelante y en esta oportunidad se combinaron todos esos elementos”.

Además, agradeció “a los empresarios que están acá pero también a los jóvenes que hicieron los cursos y están dispuestos a completar esta experiencia laboral. Estos son los verdaderos ejemplos que necesitamos en esta sociedad que con muchas dificultades y contratiempos va buscando la posibilidad de avanzar y estoesta simbolizado por quienes están participando de esta instancia”.

Por otro lado, el subsecretario del Plan Abre para las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, Mariano Granato, agradeció a todos, especialmente “a los jóvenes porque vienen de un recorrido, de una capacitación, de mucho trabajo, de haber atravesado dificultades en su vida personal. Así que quiero felicitarlos por haber seguido sosteniendo este compromiso y pedirles que aprovechen la oportunidad”.

Finalmente, el subsecretario de Empleo y Trabajo Decente, Guillermo Cherner, explicó detalles del programa y bregó porque “sea el comienzo de un horizonte nuevo para los jóvenes que se vienen formando y participando. Se trata de una práctica y capacitación laboral real y en el mundo del trabajo”.

“En ese tiempo esperamos y promovemos que puedan adquirir nuevos hábitos y habilidades vinculadas al trabajo que los fortalezcan para lo que viene, que es insertase en el ámbito laboral con una experiencia, lo cual no es menor, ante un mercado tan complejo, con mucha competencia y requisitos. Entonces que ustedes tengan ya una experiencia y cuenten con el aval de una empresa que puede dar cuenta de su idoneidad es indispensable para marcar la diferencia”.

LOS JÓVENES

Milton tiene 14 años, vive en barrio Alto Verde y contó: “Con el Nueva Oportunidad empecé el año pasado haciendo un curso de cerámica y otro de reconstrucción en seco. Hoy tengo al posibilidad de entrar a trabajar en Toretta y voy a hacer el mejor esfuerzo. Es una gran oportunidad para mí. Los proyectos del Nueva Oportunidad que están haciendo en el barrio son muy buenos porque la mano viene muy difícil con el tema del trabajo”.

Yanina tiene 27 años, es de Colastiné y relató: “Nos dieron la posibilidad en Balear y tengo muchas expectativas. Para mí es muy buena esta oportunidad que nos dan y estoy muy emocionada. El Nueva Oportunidad me abrió las puertas de esta práctica. Se me ha complicado mucho siempre porque tengo tres hijos y no es fácil encontrar trabajo”.

PRESENTES

De la actividad, llevada a cabo en el Salón Auditorio del Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de Santa Fe, participaron, además, el director de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Giunta; equipos técnicos de los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo y Seguridad Social,y demás autoridades.

PROGRAMA NEXO OPORTUNIDAD

Las prácticas laborales configuran una etapa en la trayectoria de capacitación y aproximación al mundo del trabajo de los jóvenes, con el fin de lograr el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilidades útiles para el desenvolvimiento en espacios laborales.

A través de este programa, desde noviembre a la fecha se ha generado una primera aproximación al trabajo genuino de más de medio centenar de jóvenes en la ciudad de Santa Fe y más de 260 en toda la provincia, con la participación de alrededor de 50 empresas.





Fuente: www.notife.com