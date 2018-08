DENUNCIAN QUE FALTAN PEDIATRAS EN EL HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE DE ROSARIO

Los médicos nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) denunciaron que faltan pediatras en la guardia del Hospital de Niños Zona Norte. El titular de la entidad, Eduardo Taboada, afirmó que el personal de ese efector “no es suficiente para atender la demanda invernal”.

“En este momento lo que sucede en el Hospital Zona Norte es la incapacidad del reunir la cantidad de médicos pediatras. Hay un déficit de pediatras en general, no sólo en ese hospital”, remarcó Taboada.

En declaraciones al programa “Zysman 830” que se emite por La Ocho, el titular de Amra explicó que actualmente hay uno o dos especialistas por día, pero que ante la gran demanda invernal “se necesitarían tres o cuatro. En este momento, la complejidad del hospital es mayor y sus recursos humanos son deficitarios”.

“Al no haber cargos efectivos, los médicos tienen que ser monotributistas y no se consiguen. De todos modos, la responsabilidad es de las autoridades, no de los trabajadores”, sostuvo Taboada.

Fuente: www.notife.com